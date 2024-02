"Bernardi come Allegri: con lui Novara cambia"

Una volata lunga otto giornate. L’Igor Volley affronta il derby con Cuneo con la consapevolezza che sarà il 1º gradino di un percorso che porta alla 2ª fase di stagione. La posta in gioco sono i playoff. Il girone di andata ha certificato che Novara è la 4ª forza del campionato. Oggi la squadra del tecnico Lorenzo Bernardi è 3ª e lotta per restare in questa posizione. L’altra posta in palio è la Challenge Cup. Giovedì l’Igor ha sofferto contro Wiesbaden, ma alla fine ha portato a casa i tre punti, mercoledì prossimo le azzurre saranno in Germania per giocarsi l’accesso alla finale. Il bilancio del dg Enrico Marchioni è rivolto agli obiettivi da inseguire: «Non siamo in un momento buono e con Wiesbaden abbiamo giocato male. Però abbiamo trovato la strada della vittoria».