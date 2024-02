Nel sabato di A1 si gioca a Firenze, Novara e Roma

ROMA - Dopo le parentesi della Coppa Italia, alzata da Conegliano, e delle Coppe Europee. ci si rituffa nel campionato di A1 Femminile quando mancano sei partite alla fine della stagione regolare. Ogni partita metterà in palio, da qui alla fine, punti pesanti per centrare l'obiettivo PlayOff e per la salvezza.

Nel weekend, prima di ogni partita, verrà letto un annuncio fonico per la Giornata Europea contro le Molestie, iniziativa sostenuta dalla Lega Pallavolo Serie A Femminile.

Un fine settimana che si aprirà sabato 24 febbraio con ben tre incontri in programma. Alle 18, la Savino Del Bene Scandicci, prima del cruciale ritorno di mercoledì in CEV Champions League contro l’Eczacibasi, ospita la nuova Honda Olivero S.Bernardo Cuneo di coach Stefano Micoli, tornato dalla Polonia per sostituire l’esonerato Massimo Bellano. Nuovo volto anche nell’Igor Gorgonzola Novara di coach Bernardi che, dopo averla ammirata nella Finale d’andata di CEV Challenge Cup, con ogni probabilità farà esordire anche in campionato la schiacciatrice Marina Markova nella gara in programma alle 19 contro la Megabox Ond. Savio Vallefoglia. Nel classico Saturday Night di Rai Sport delle 20.30, una TrasportiPesanti Casalmaggiore più in forma che mai, proverà a cullare il sogno Playoff, impensabile fino a qualche settimana fa, nella tana dell’Aeroitalia Smi Roma, al momento ottava e a +4.

Dopo la vittoria contro Cuneo, l’Itas Trentino tenterà di proseguire il trend positivo contro un’altra piemontese, la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 reduce dal tie-break della semifinale d’andata di CEV Cup e attesa dal ritorno contro il Levallois Parigi prossima settimana. Sempre domenica alle 17, la capolista Prosecco Doc Imoco Conegliano torna al Palaverde per la sfida alla Volley Bergamo 1991 mentre la UYBA Volley Busto Arsizio sarà chiamata ad una reazione dopo quattro sconfitte di fila affrontando Il Bisonte Firenze.

Nel posticipo in diretta su Sky Sport Uno e NOW, il Pala Bus Company sarà teatro dello scontro tra la Wash4Green Pinerolo, al momento sesta, e l‘Allianz Vero Volley Milano, nel bel mezzo del confronto di Champions contro il Lodz (andata 1-3 in Polonia per le milanesi) dopo la sconfitta nella Finale di Coppa Italia Frecciarossa.

WASH4GREEN PINEROLO - ALLIANZ VERO VOLLEY MILANO-

Domenica ritorna in campo la serie A1 Tigotà per l’ottava giornata di ritorno. Dopo la sosta per la final four di Coppa Italia che ha visto Conegliano conquistare il titolo dopo un’avvincente battaglia con Milano il campionato ritorna protagonista. Per la Wash4Green Pinerolo l’appuntamento è di quelli entusiasmanti, al Pala Bus Company di Villafranca Piemonte è attesa proprio la Vero Volley Milano. La squadra guidata da coach Gaspari ha dovuto dimenticare subito la sconfitta al tie break con le pantere per concentrarsi sulla gara di andata dei quarti di finale di Cev Champions League e l’ha fatto nel migliore dei modi, portando a casa la vittoria con il Lodz. Il sold out registrato poche ore dopo l’apertura della vendita online dei biglietti la dice lunga sulla grande attesa che c’è per questo match. La punta di diamante della Vero Volley Paola Egonu è sicuramente la giocatrice che suscita più curiosità nel pubblico biancoblù. Le pinelle potranno dunque contare sul supporto dei 1500 spettatori presenti pronte a giocarsela dal primo all’ultimo punto.

PRECEDENTI: 3 (3 successi Allianz Vero Volley Milano)

EX: Letizia Camera a Vero Volley nel 2022/2023; Vittoria Prandi a Pallavolo Pinerolo nel 2021/2022, 2022/2023



Michele Marchiaro (Allenatore Wash4green Pinerolo)- « Si respira già un’atmosfera elettrizzante che sarà una delle condizioni da sfruttare per andare oltre le nostre possibilità. Dopo settimane dove il tema principale è stata il recupero siamo ritornati ad un vero lavoro di allenamento. Nella nostra situazione questo è il più bel segnale di attaccamento alla squadra che potessi ricevere. È importante tenere alta la tensione da qua fino a fine campionato, sfruttarla, trasformarla in energia positiva e in voglia di regalare gioie e felicità, una partita alla volta e senza fughe in avanti ».

Marco Gaspari (Allenatore Allianz Vero Volley Milano)- « Una partita delicata. Pinerolo è stata sfortunata quest’anno soprattutto nel reparto schiacciatori, ma in casa hanno sempre dimostrato di avere qualcosa in più. Non ultima la vittoria conseguita contro Chieri. Abbiamo grandi rispetto per le piemontesi per la crescita dimostrata in questi anni. Dobbiamo resettare le fatiche di una settimana complicata da ogni punto di vista, e ripartite in campionato per blindare il secondo posto ».



ITAS TRENTINO - REALE MUTUA FENERA CHIERI '76-

A distanza di quasi un mese l’Itas Trentino ritrova ilT quotidiano Arena. Dopo due trasferte, tra cui il successo di Cuneo, e una settimana di sosta in concomitanza con la Final Four di Coppa Italia, le gialloblù di coach Mazzanti torneranno ad esibirsi di fronte ai propri tifosi nell’impegnativa gara casalinga che le vedrà opposte alla Reale Mutua Fenera Chieri ‘76, quinta forza del campionato e squadra reduce sia dalla Final Four di Coppa Italia, sia dal recentissimo successo su Parigi nella semifinale d’andata della Coppa Cev. Un incontro, dunque, tanto complicato quanto importante per l’Itas Trentino, alla ricerca di preziosi punti per cercare di avvicinarsi al terz’ultimo posto in classifica che vale la permanenza in categoria. Il fischio d’inizio del match, valido per l’ottava giornata di ritorno di Regular Season del campionato di Serie A1 Tigotà, è previsto per domenica alle ore 17, con diretta streaming su Volleyball World Tv. L’unico precedente in gare ufficiali si riferisce alla sfida del girone d’andata dell’attuale campionato di Serie A1: il 18 novembre scorso Chieri si impose in quattro parziali, alle gialloblù non bastarono i 18 punti di DeHoog e i 15 realizzati da Shcherban per allungare la sfida al tie break. Giulia Angelina è l’unica della sfida, avendo vestito la maglia di Chieri nel biennio 2017-2019.

PRECEDENTI: 1 (1 successo Reale Mutua Fenera Chieri '76)

EX: Giulia Angelina a Fenera Chieri '76 nel 2017/2018, 2018/2019



Davide Mazzanti (Allenatore Itas Trentino)- « Domenica sarà particolarmente importante riuscire ad offrire una prestazione consistente nel fondamentale dell’attacco. La scelta dei colpi, insieme alla qualità di battuta e della difesa, sono stati infatti gli argomenti più trattati nelle ultime due settimane, in cui abbiamo potuto lavorare con maggiore tranquillità in palestra: domenica sarà importante metterli in campo fin da subito ».

Gerardo Daglio (2° Allenatore Reale Mutua Fenera Chieri '76)- « A Trento ci aspetta una partita sicuramente tirata e dura, contro una squadra diversa rispetto a quella che abbiamo trovato nel girone d'andata anche per il cambio di allenatore e le giocatrici che si sono aggiunte. Hanno obiettivi chiari su quel che devono fare. La vittoria su Cuneo darà una spinta in più a una squadra che ha bei nomi e bei giocatori che verranno fuori con il loro gioco. Noi come sempre studiamo e prepariamo ogni singola partita come se fosse una finale, ogni singolo punto come se fosse l'ultimo, alla ricerca del risultato che vogliamo ».

AEROITALIA SMI ROMA - TRASPORTIPESANTI CASALMAGGIORE-

Nella Capitale si scaldano i motori per l’anticipo dell’ottava giornata di regular season: sabato 23 febbraio alle ore 20:30, capitan Bechis e compagne si preparano ad ospitare la Trasportipesanti Casalmaggiore di coach Pintus sul taraflex del Palazzetto dello Sport di Roma. Le premesse per una sfida ad alta intensità ci sono tutte. Da una parte, Casalmaggiore, reduce da quattro vittorie consecutive, arriva a Roma per confermare l’ottimo stato di forma e cercare di strappare più punti possibili. Dall’altra, la squadra di coach Cuccarini, dopo il filotto di tre successi conquistati rispettivamente con Firenze, Bergamo e Pinerolo, non sarà da meno con i tifosi e il pubblico di casa ad offrire ancora una volta un supporto fondamentale per confermare il trend di crescita e provare a consolidare la posizione in classifica. Superata la metà del girone di ritorno ogni punto diventa, dunque, fondamentale in vista dei playoff: attualmente l'Aeroitalia SMI Roma occupa l’ottava posizione con 27 punti mentre Casalmaggiore, al decimo insegue a sole quattro lunghezze. Per chi non potrà godersi lo spettacolo dal vivo, ci sarà l’opportunità di vedere il match in diretta TV su Rai Sport con Marco Fantasia e Giulia Pisani al commento.

PRECEDENTI: 1 (1 successo Aeroitalia Smi Roma)

EX: Marta Bechis a Casalmaggiore nel 2021/2022; Michela Ciarrocchi a Casalmaggiore nel 2020/2021; Martina Ferrara a Casalmaggiore nel 2021/2022

Michela Ciarrocchi (Aeroitalia Smi Roma)- « La partita contro Casalmaggiore sarà sicuramente dura, siamo due squadre che lottano per farsi spazio nel campionato e pochi punti ci separano nella classifica. Entrambe veniamo da una scia positiva di risultati quindi mi aspetto una partita molto intensa e combattuta da entrambi i lati del campo. Io credo che il nostro pubblico sia il segreto della ‘Rivelazione Roma’, ovviamente unito al nostro carattere e la nostra alchimia di squadra. Il calore del PalaTiziano ci dà quella grinta in più che ci ha permesso di arrivare fin qui e proprio per questo in questa ultima parte di campionato sarà più importante che mai l’aiuto dei nostri tifosi ».



Josephine Obossa (Trasportipesanti Casalmaggiore)- « Veniamo da un flow molto positivo che ci sta dando ampio respiro in classifica ma che soprattutto ci ha dato consapevolezza e ci ha fatto migliorare molto sia come gioco sia come attitudine nello stare in campo portandoci addirittura alla vittoria contro Novara, contro tutti i pronostici, mettendo in campo una gran prestazione. Sicuramente le piemontesi avranno incontrato una giornata poco positiva ma noi siamo state brave ad approfittarne e a imporre il nostro gioco con grande grinta. Con questo spirito ci avviciniamo alla gara contro Roma, non sottovalutando per nulla le avversarie visto quanto di bello hanno dimostrato sinora, ma consapevoli delle nostre capacità cercando di giocarcela a tutta soprattutto perchè non saremo nel nostro palazzetto ma a casa loro, dove non è semplice vincere. Servirà affrontare questa partita con serenità ma anche con tanta voglia di fare risultato per riscattarci dalla vittoria sfumata ad un soffio nella gara d'andata ».

PROSECCO DOC IMOCO CONEGLIANO - VOLLEY BERGAMO 1991-

Senza un attimo di tregua domenica alle 17.00 Palaverde, dopo la conquista della Coppa Italia domenica e l'andata dei quarti di finale di Champions League vinta martedì a Istanbul con il Vakifbank campione in carica, le Pantere della Prosecco DOC Imoco Volley affrontano per l'8 giornata di ritorno di A1 il Volley Bergamo 1991. Per coach Santarelli squadra al completo. Finora Pantere ancora prime e imbattute in campionato con 57 punti (20 vittorie su 20 giocate), mentre Bergamo è 12° con 15 punti (4 vinte, 16 perse.

SPONSOR DAY:

Due partner di Prosecco DOC Imoco Volley “vestiranno” la giornata: Bi Holiday che ospita anche quest'estate i camp estivi nei villaggi San Francesco di Caorle e Bi Village di Fazana (Croazia); e Liquigas che fornisce GPL e GNL a case, aziende e istituzioni dal 1936

SOCIAL DAY CUOREDARENA CON AIPD:

Domenica La Bontà Scende in Campo, è il terzo appuntamento "social" di Cuoredarena che questa domenica mette in risalto l'attività dell'AIPD (Associazione Italiana Persone Down). Sarà possibile acquistare nel banchetto a fianco al bar lato strada i biscotti "Golosi" preparati dai ragazzi di AIPD per sostenere l'associazione che lavora dal 2004 per realizzare progetti di autonomia per la piena inclusione sociale, scolastica, lavorativa e abitativa delle persone con la sindrome di Down in provincia di Treviso. I ragazzi di AIPD poseranno prima della partita con le "madrine" dell'iniziativa Wolosz, De Kruijf, Fahr e Lanier.

PREMIAZIONE DE GENNARO MVP GENNAIO:

Nel prepartita il presidente Garbellotto premierà Monica De Gennaro quale MVP di Lega Volley Femminile per il mese di gennaio.

ANIMAZIONE BLU ROYALS: negli intervalli dei set esibizione dei Blu Royals, scuola di hip hop e street dance, accompagnate dall rapper trevigiana Lisa Teso, alias "Lilith" che ha composto una strofa appositamente per il match di domenica dedicata alle Pantere.

GIORNATA CONTRO LE MOLESTIE SULLE DONNE –

In occasione della Giornata contro le molestie sulle Donne che cade oggi, 23 febbraio, la Lega Volley Femminile leggerà tramite gli speaker dei palazzetti alla presentazione delle squadre in questa 8° giornata, un messaggio di sensibilizzazione su questo tema delicato quanto di stretta attualità.

LA FESTA DOPO LA PARTITA PER CELEBRARE LA COPPA ITALIA!:

Nel post gara dopo il match con Bergamo, si spegneranno le luci del Palaverde e verrà proiettato il video emozionale sulla recente vittoria della Coppa Italia e a seguire la capitana Asia Wolosz e le sue compagne effettueranno un giro di campo con il trofeo conquistato domenica a Trieste.

PRECEDENTI: 5 (5 successi Prosecco Doc Imoco Conegliano)

EX: Khalia Lanier a Volley Bergamo 1991 nel 2021/2022, 2022/2023; Bozana Butigan a Imoco Volley Conegliano nel 2020/2021, 2021/2022; Giulia Gennari a Imoco Volley Conegliano nel 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022; Laura Melandri a Imoco Volley Conegliano nel 2017/2018 - Allenatori: Elia Laise a Imoco Volley Conegliano nel 2017/2018, 2018/2019



Daniele Santarelli (Allenatore Prosecco Doc Imoco Conegliano)- "E' una partita che cade in un momento strano perchè siamo proprio in mezzo al quarto di finale di Champions e dopo la Coppa Italia, ma la forza della mia squadra è proprio quella di pensare a fare bene in ogni singola partita che il calendario ci propone, anche se è un momento convulso della stagione. Ogni gara serve per crescere e per dare morale e convinzione al gruppo, nonostante le fatiche la squadra sta bene, abbiamo tutte le effettive a disposizione. Noi sappiamo bene quali sono i nostri obiettivi e dove vogliamo arrivare, ogni partita in questo senso è una tappa della nostra crescita. Domenica sarà bello anche perchè possiamo riabbracciare i nostri tifosi e a fine gara fare festa con loro per celebrare la vittoria della Coppa Italia. A Trieste come da tradizione è stato bellissimo averli a fianco e sentire il loro sostegno, ci sembra giusto dedicare a loro questa festa anche perchè con ritmi così purtroppo spesso non abbiamo nemmeno il tempo di goderci le vittorie che dobbiamo subito pensare al traguardo successivo. La partita con Bergano comunque non sarà facile, loro sono a caccia di punti e vorranno sorprenderci, tra l'altro abbracceremo qualche ex che ci ricordiamo bene, noi cercheremo come sempre di dare il massimo e di fare un'altra bella prestazione di fronte al pubblico del Palaverde ».

Bozana Butigan (Volley Bergamo 1991)- « Abbiamo bene in mente quale è il nostro obiettivo. Sappiamo che cosa vogliamo ed entriamo in palestra ogni giorno per portare avanti il nostro progetto sapendo che ci resta poco tempo e le occasioni devono essere sfruttate subito. La gara con Conegliano è sicuramente difficile, però può essere l’occasione per provare il nostro gioco a mente libera, senza paura di sbagliare e con il giusto atteggiamento: affamate e pronte a sfruttare ogni possibile indecisione delle avversarie ».

IGOR GORGONZOLA NOVARA - MEGABOX OND. SAVIO VALLEFOGLIA-

Archiviata la gara d'andata di Challenge Cup, la Igor Volley di Lorenzo Bernardi si prepara a tornare in campo al Pala Igor per la sfida di campionato con Vallefoglia, formazione che vive un momento di forma molto positivo. L'appuntamento è per le 19 di domani, con il match che sarà trasmesso in diretta da VolleyballWorld TV. Dopo l'esordio assoluto vissuto in Challenge Cup, Marina Markova si prepara alla sua prima nel campionato italiano: a causa del regolamento, la schiacciatrice ex Muratpasa non è infatti potuta scendere in campo nella sfortunata trasferta di Cremona.

PRECEDENTI: 5 (5 successi Igor Gorgonzola Novara)

EX: Laura Dijkema a Igor Novara nel 2016/2017; Gaia Giovannini a Igor Novara nel 2022/2023



Anna Danesi (Igor Gorgonzola Novara)- « Vallefoglia è un avversario di livello, sono decisamente un'altra squadra rispetto a quella che era stata la partita di andata e hanno vissuto una crescita importante che le ha portate a fare molto bene negli ultimi tempi. Archiviata qualche criticità fisiologica incontrata a inizio stagione ha dimostrato di essere in grado di mettere in difficoltà tutte, giocando una buona pallavolo. Da parte mia sono focalizzata su quello che potremo fare noi in campo: vogliamo giocare la nostra miglior pallavolo e ottenere un risultato positivo che sarebbe molto importante nell'economia della nostra classifica. Non solo, ovviamente vogliamo disputare una bella prestazione anche per prepararci poi al meglio alla trasferta di Nantes ».

Alessio Simone (Direttore sportivo Megabox Ond. Savio Vallefoglia)- « Novara è una squadra costruita per obiettivi molto importanti, ha quali punti di riferimento giocatrici di altissimo livello come Akimova, Buijs, Bosetti, Fersino e tante altre. Ha avuto qualche risultato altalenante più dovuto alle tante partite giocate tra campionato e Coppa che per carenze di organico. Vengono dalla finale di andata di Challenge Cup, vediamo in che condizioni arriveranno alla partita. Noi non avremo nulla da perdere, ci proveremo come abbiamo fatto sempre. Di sicuro saremo più riposate di loro e dovremo provare ad aggredirle sin dall’inizio ».

UYBA VOLLEY BUSTO ARSIZIO - IL BISONTE FIRENZE-

Terzultima gara casalinga stagionale per la UYBA Volley Busto Arsizio che è ancora alla ricerca di punti importanti per mettersi definitivamente al sicuro ed affrontare il finale di stagione con serenità. Avversario di turno alla e-work arena il Bisonte Firenze dell'ex Giulia Leonardi, per la prima volta da avversaria sul taraflex di viale Gabardi dopo il temporaneo saluto alla pallavolo per la maternità. Ex è anche Carlo Parisi, indimenticato protagonista degli enormi successi della storia della società ed ora capace di ben condurre la formazione toscana: il Bisonte è attualmente nono in classifica a quota 24 punti. La squadra fiorentina è recuce da un ottimo mese di gennaio, nel quale ha ottenuto tre vittorie importanti, mentre è calata nelle ultime giornate, nelle quali è incappata in tre sconfitte consecutive. Sicura la voglia di rivalsa del team toscano, che può vantare schiacciatrici di primissimo livello come la giapponese Ishikawa e la tedesca Almeier, oltre alla potenza dell'opposto ucraino Kraiduba. Tra le fila del Bisonte non ci sarà la centrale Stivrins, che da oggi la società fiorentina ha comunicato non far più parte del roster. La UYBA arriva al match con altrettanta voglia di rivincita dopo le recenti sconfitte e vuole regalare una gioia ai propri affezionati e sempre presenti tifosi. Tutte disponibili le giocatrici di coach Cichello, che deve sciogliere il dubbio in posto 2 dove si giocano il posto da titolare in 3: Carletti, Frosini e Fields.

PRECEDENTI: 21 (7 successi Il Bisonte Firenze, 14 successi Uyba Volley Busto Arsizio)

EX: Giulia Leonardi a Uyba Busto Arsizio nel 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 - Allenatori: Carlo Parisi a Uyba Busto Arsizio nel 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015

Giorgia Frosini (Uyba Volley Busto Arsizio)- « In questi giorni di allenamento abbiamo studiato molto bene Firenze: abbiamo avuto due settimane per preparare questa partita ed abbiamo lavorato soprattutto sul nostro servizio e sul contrattacco per arrivare al meglio a questo match. Ci aspetterà una gara dura perché il Bisonte gioca molto veloce, ha due posti 4 che spingono ed ha molte soluzioni offensive. Dobbiamo essere concentrate perché sappiamo che ci sono in palio punti importanti per la classifica ».

Carlo Parisi (Allenatore Il Bisonte Firenze)- « Quella contro Busto sarà una gara delicata sia per noi che per loro, e nella parola delicata è concentrato un po’ tutto. In queste due settimane abbiamo lavorato sulla necessità di rimanere in partita con più continuità e di saper affrontare meglio i momenti di black out che ogni tanto ci capitano: bisogna accettare che a volte accadano, ma allo stesso tempo dobbiamo rimanere lucidi e affrontarli con un po’ di pazienza in più. Sappiamo che ci aspetta una partita contro una squadra che sarà molto aggressiva, come lo è di solito, e dovremo essere preparati a questo e a mantenere la nostra identità di squadra anche nei momenti di difficoltà: noi sappiamo giocare in un certo modo e anche nelle situazioni complicate dobbiamo avere fiducia nelle nostre capacità. Ci sono anche dei momenti in cui giochiamo bene, e non sono pochi: nell’ultima partita con Conegliano si è visto che quando la squadra lotta su tutti i palloni e difende, può tranquillamente rimanere attaccata alla partita e mettere in difficoltà ogni avversario ».

SAVINO DEL BENE SCANDICCI - HONDA OLIVERO S.BERNARDO CUNEO-

Una nuova partita di campionato all'orizzonte per la Savino Del Bene Volley che, dopo le sfide di Coppa Italia e di CEV Champions League, questo fine settimana tornerà in campo per un nuovo appuntamento del massimo campionato italiano. La Serie A1 di pallavolo femminile è giunta infatti all'ottavo turno del girone di ritorno e la formazione di coach Barbolini si prepara dunque ad accogliere la penultima della classe Honda Olivero S.Bernardo Cuneo, fresca di cambio di allenatore ed a caccia di punti preziosi per coltivare le speranze di salvezza. La sfida di questo week end è in programma per sabato 24 febbraio a partire dalle 18.00 ed andrà in scena a Palazzo Wanny, dove la Savino Del Bene Volley andrà a caccia di tre punti importanti per dare continuità agli ultimi due successi ottenuti in Serie A1. La squadra scandiccese cercherà di rialzarsi dopo le battute d'arresto incassate con Milano (in Coppa Italia) e Eczac?ba?? (in CEV Champions League), ma soprattutto per continuare la rincorsa al terzo posto in classifica. Dopo aver battuto Trentino e Vallefoglia infatti la formazione di coach Barbolini è quarta in classifica con solamente un punto di ritardo da Novara, attualmente terza.

PRECEDENTI: 11 (4 successi Honda Olivero S.Bernardo Cuneo, 7 successi Savino Del Bene Scandicci)

EX: Binto Diop a S.Bernardo Cuneo nel 2022/2023; Beatrice Molinaro a Savino Del Bene Scandicci nel 2019/2020 - Allenatori: Stefano Micoli a Savino Del Bene Scandicci nel 2019/2020



Emanuele Aime (Secondo allenatore Honda Olivero S.Bernardo Cuneo)- « La squadra si è allenata con buona intensità, cercando di entrare subito in sintonia con le idee del nuovo coach. Per quanto riguarda la partita di sabato giochiamo contro una delle corazzate del campionato italiano molto attrezzata soprattutto in posto 4 e 2. Stanno attraversando un periodo pieno di gare, dovremo essere bravi a rimanere aggrappati al match e sfruttare tutte le occasioni che ci costruiremo con il muro-difesa ».

PROGRAMMA E ARBITRI DELL’ 8ª GIORNATA DI RITORNO-



Sabato 24 febbraio 2024, ore 18.00



Savino Del Bene Scandicci - Honda Olivero S.Bernardo Cuneo Arbitri: Cecconato, Piana



Sabato 24 febbraio 2024, ore 19.00



Igor Gorgonzola Novara - Megabox Ond. Savio Vallefoglia Arbitri: Caretti, Simbari



Sabato 24 febbraio 2024, ore 20.30



Aeroitalia Smi Roma - Trasportipesanti Casalmaggiore Arbitri: Pozzato, Cavalieri



Domenica 25 febbraio 2024, ore 17.00



Uyba Volley Busto Arsizio - Il Bisonte Firenze Arbitri: Cappello, Saltalippi

Prosecco Doc Imoco Conegliano - Volley Bergamo 1991Arbitri: Colucci , Canessa

Itas Trentino - Reale Mutua Fenera Chieri '76 Arbitri: Clemente, Florian



Domenica 25 febbraio 2024, ore 18.30



Wash4green Pinerolo - Allianz Vero Volley Milano Arbitri: Rossi, Verrascina

LA CLASSIFICA-

Prosecco Doc Imoco Conegliano 57, Allianz Vero Volley Milano 49, Igor Gorgonzola Novara 47, Savino Del Bene Scandicci 46, Reale Mutua Fenera Chieri '76 36, Wash4green Pinerolo 30, Megabox Ond. Savio Vallefoglia 28, Aeroitalia Smi Roma 27, Il Bisonte Firenze 24, Trasportipesanti Casalmaggiore 23, Uyba Volley Busto Arsizio 18, Volley Bergamo 1991 15, Honda Olivero S.Bernardo Cuneo 13, Itas Trentino 7.