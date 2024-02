Cuneo non resiste ad una Scandicci in gran serata

FIRENZE- La Savino Del Bene Scandicci conquista stasera tre punti per continuare la rincorsa al terzo posto, una vittoria lampo per conservare le energie in vista della cruciale gara di Champions League di mercoledì, quando sarà impegnata contro le campionesse del mondo dell’Eczacibasi nella partita di ritorno dei quarti di finale.

Missione compiuta per le ragazze di coach Massimo Barbolini che, nella sfida contro la Honda Olivero S.Bernardo Cuneo, si sono imposte per 3-0 ( 25-14, 25-15, 25-14) al termine di un’ora e quindici minuti di gioco, sconfiggendo una squadra che, penultima in classifica, si è presentata a Palazzo Wanny per la prima volta guidata da coach Stefano Micoli, recentemente subentrato a Massimo Bellano.

Nonostante il cambio di panchina la squadra piemontese non ha potuto arginare una Savino Del Bene Scandicci troppo forte, in grado di dominare la partita dall’inizio alla fine, offrendo una prestazione pressoché perfetta.

A dirlo sono anche le statistiche della squadra di Barbolini, che ha chiuso con il 71% di positività in ricezione e il 46% in attacco, aggiudicandosi la battaglia dei muri vincenti per 4-2 e quella al servizio con un bilancio di 9-1 nel contro degli ace.

Decisamente più in difficoltà Cuneo che, con il 10% di efficienza offensiva, è stata travolta in tutti e tre i set con passivi pesanti. Dopo la prima frazione vinta 25-14, la Savino Del Bene Volley ha vinto la seconda per 25-15 e poi ha replicato il risultato del primo set chiudendo la gara con un altro 25-14.

MVP dell’incontro Britt Herbots, che ha fatto registrare una prestazione da 12 punti e 4 ace, condita anche da un 66% di ricezione perfetta e da un 50% in attacco. La top scorer della sfida è stata invece ancora una volta Ekaterina Antropova, capace di produrre 14 punti, 5 ace e 2 muri vincenti.

Attuando anche un po’ di rotazione delle atlete a disposizione, con Di Iulio, Ruddins, Washington e Alberti tornate a far parte della formazione titolare, la Savino Del Bene Volley ha centrato il suo diciassettesimo successo in campionato, il nono per 3-0, dando continuità alle due vittorie ottenute con Trentino e Vallefoglia nelle precedenti sfide di campionato.

Archiviato l’impegno valido per il ventunesimo turno di Serie A1, la Savino Del Bene Volley potrà ora iniziare a prepararsi per la grande sfida di mercoledì 28 febbraio, quando le ragazze di Barbolini dovranno ribaltare il 3-2 subito in Turchia nella gara d’andata dei quarti di finale della CEV Champions League.

Nel prossimo week end invece Coach Micoli e la sua Cuneo torneranno a caccia di punti salvezza nella gara contro la UYBA Volley Busto Arsizio.

Coach Barbolini schiera la sua squadra con Di Iulio al palleggio e Antropova da opposto. Ruddins e Herbots sono le due schiacciatrici titolari, mentre la coppia di centrali è quella con Alberti e Washington. Il ruolo di libero è affidato a Parrocchiale.

La Honda Olivero S.Bernardo Cuneo scende in campo con il 6+1 composto da Signorile al palleggio, Enweonwu come opposto, Hall e Sylves da centrali, con Kubik e Stigrot in banda e Scognamillo come libero.

La Savino Del Bene Volley va subito avanti di due lunghezze all’inizio del match grazie ad un ace di Herbots (3-1), ma Cuneo rimonta e perviene al pareggio (4-4). Un ace di Kubik vale addirittura per il sorpasso piemontese (4-5), ma il vantaggio ospite non dura: Antropova segna due punti consecutivi, di cui il secondo con un ace, e riporta la Savino Del Bene Volley al comando (6-5). La formazione scandiccese allunga fino al 12-8 e Cuneo deve fermare il set con una richiesta di time out, ma il vantaggio della Savino Del Bene Scandicci lievita fino al 18-12 realizzato con un ace da Antropova. Coach Micoli si gioca il secondo time out del set, ma al rientro in campo Antropova mette a terra un nuovo punto su battuta (19-12) e amplia ulteriormente il gap tra le due squadre. Cuneo non riesce a reagire e la Savino Del Bene Volley va sul +9 in seguito ad un attacco vincente di Di Iulio (23-14). Il set si chiude poco dopo con il muro del 25-14 confezionato da Herbots.

Nella seconda frazione è Cuneo a partire meglio e a raggiungere l’1-3, ma la Savino Del Bene Scandicci pareggia i conti con un muro di Antropova (3-3) e passa al comando del set con l’ace di Herbots (4-3). Cuneo riesce a riportarsi in vantaggio e, anche sfruttando qualche sbavatura di troppo da parte della Savino Del Bene Volley, raggiunge il +2 (7-9). La squadra di Barbolini ritrova il pari sul 9-9 e poi, in seguito ad un errore in attacco da parte di Stigrot, torna al comando della sfida (10-9). Con il punteggio sul 13-10 Cuneo è obbligata a chiamare il primo time out del set, ma la squadra di Micoli viene ulteriormente staccata in occasione dell’ace con cui Herbots porta il punteggio sul 15-11. L’avanzata di Scandicci non si arresta e con tre punti consecutivi, due di Antropova e uno di Ruddins, la squadra di Barbolini arriva fino al 18-12, costringendo Cuneo ad una nuova richiesta di “tempo”. Il +7 per la formazione scandiccese arriva con il quarto ace nella partita di Antropova, ma il vantaggio della Savino Del Bene Volley cresce ancora e dopo il +10 prodotto da Washington in fast (24-14), arriva la conclusione del secondo set con l’errore al servizio di Scola (25-15).

Nel terzo set la Savino Del Bene Scandicci si produce in un avvio fulminante e con un ace di Herbots porta il risultato sul 5-1 e costringe coach Micoli a giocarsi un time out nelle primissime fasi della frazione. La formazione ospite accorcia e si inerpica fino al 6-3, ma Ruddins produce due punti in rapida successione e allunga per la Savino Del Bene Volley fino al +5 (8-3). La schiacciatrice statunitense segna anche in pipe per l’11-6, mentre due punti consecutivi di Antropova portano la formazione di Barbolini sul +6 (15-9). Coach Micoli cerca di scuotere Cuneo con un time out, ma Ruddins, particolarmente ispirata nel terzo set, mette a terra il colpo del 18-10. L’assolo della Savino Del Bene Volley vede Antropova segnare il +9 con l’ace del 19-10 ed Herbots firmare il +10 (24-14). Il set si chiude con il 25-14 che fa scorrere i titoli di coda sul match.

I PROTAGONISTI-

Massimo Barbolini (Allenatore Savino Del Bene Scandicci)- « Giudizio della gara estremamente positivo. Le ragazze hanno affrontato la partita nel modo migliore, sia come approccio che come come si è giocato. Non abbiamo mai lasciato spazi agli avversari, che sicuramente sono una squadra che non sta giocando tanto bene, ma siamo stati bravi ad approfittarne e a fare una partita veloce, che ci fa bene anche in vista di mercoledì (ndr, quando la Savino Del Bene Volley affronterà l’Eczacibasi nella gara di ritorno dei quarti di finale di CEV Champions League) ».

Noemi Signorile (Honda Olivero S.Bernardo Cuneo)- «Scandicci è forte e sono entrate a mille in partita mettendoci subito in difficoltà. Sono uno squadrone e forse non ci aspettavamo un ingresso in campo così grintoso visto tutti gli impegni che stanno affrontando. Sicuramente noi potevamo fare qualcosa di più, ma loro non ci hanno lasciato molti spazi di gioco ».

IL TABELLINO-

SAVINO DEL BENE SCANDICCI HONDA OLIVERO S.BERNARDO CUNEO 3-0 ( 25-14, 25-15, 25-14)

SAVINO DEL BENE SCANDICCI: Alberti 6, Herbots 12 , Zhu Ting , Ruddins 10 ., Di Iulio 1, Villani , Ognjenovic , Parrocchiale (L), Armini, Nwakalor , Washington 7, Carol , Antropova 14 , Diop. All: Barbolini,

HONDA OLIVERO S.BERNARDO CUNEO: Signorile , Haak , Stigrot 5, Sylves 4 , Hall 3, Scognamillo (L), Tanase , Scola, Kubik 7, Molinaro 1, Enweonwu 9, Ferrario ne, Thior ne. All. Micoli

ARBITRI: Cecconato, Piana

Durata set: 22’, 25’, 21’. Totale: 68’

MVP: Britt Herbots (Savino Del Bene Scandicci)