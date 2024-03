Roma metta alla frusta Milano che vince solo al quinto set

MONZA– Una Aeroitalia Smi Roma che conferma nell'anticipo pomeridiano della 9a di ritorno all' Opiquad Arena di Monza il suo ottimo momento di forma, ed il pieno diritto di entrare nei play off, mettendo alla frusta l’Allianz Vero Volley Milano. Le giallorosse vanno due volte in vantaggio e si arrendono solo dopo un concitato ed equilibratissimo tie break. Egonu e compagne alla fine la spuntano 3-2 (23-25; 25-19; 18-25; 25-21; 18-16) ma le wolves escono dal campo a testa altissima fra gli applausi dello sportivissimo pubblico monzese. Per le meneghine è invece la seconda vittoria consecutiva al tie-break, dopo i due punti guadagnati nel precedente turno contro Pinerolo.

L’Allianz Vero Volley Milano impatta al meglio il match, trovando subito il break (4-1), guidata dai due ace consecutivi di Egonu. Prandi è magnifica in avvio nel mettere in ritmo le centrali, con Rettke protagonista di due bei primi tempi (7-4). Roma rientra in scia, ma ci pensa il lungolinea di Cazaute a ricacciare indietro le avversarie (8-6). Le capitoline non mollano, si prendono la scena con l’ace di Rivero e raggiungono il pareggio sul 10-10. Grande equilibrio nella fase centrale del gioco, con coach Gaspari che sceglie di chiamare un time-out sul 14-15. Roma trova il break (15-17), Milano tenta di riagganciarsi ma rimane indietro di tre lunghezze (17-20) inducendo Gaspari a spendere anche la seconda sospensione tecnica. Cambio in diagonale con l’inserimento di Orro e Malual, con le due subito protagoniste di un’ottima azione (20-22) prima del time-out chiamato da Roma. Cazaute riavvicina ancor più le meneghine con la palla corta del -1 (21-22) e Cuccarini chiama un altro time-out a brevissima distanza dal primo. Malual vola sopra il muro avversario e pareggia sul 22-22. Roma guadagna il set-point (22-24), Malual lo annulla ma Rivero regala a Roma il primo parziale (23-25).

L’equilibrio fa da padrone anche all’inizio del secondo gioco, con Milano che trova il break sul 5-3 grazie all’ace di Cazaute. Le meneghine allungano fino al +4 (7-3), Roma accorcia ma perde lucidità in attacco, Milano ne approfitta e colpisce con la diagonale di Cazaute e il successivo ace di Rettke (12-8). L’Aeroitalia come nel set precedente non permette pause a Milano, rientrando in gioco con l’ace della solita Rivero (12-11): time-out per coach Gaspari. Le capitoline spingono forte al servizio e prendono le redini del match (13-14); diagonale stretta di Egonu, monster block di Bajema ed ace di Cazaute: break Milano (16-14) e time-out per la squadra ospite. La Vero Volley non smette di spingere al servizio e con l’ace di Egonu si porta sul +4 (20-16) che incanala il set sui giusti binari e costringe Cuccarini al secondo time-out. Nel finale di set la protagonista assoluta è Malual, lucidissima in attacco e in difesa, che porta le sue compagne ad un passo dal chiudere il set (24-19), conclusosi con l’ultimo decisivo punto messo a segno da Candi per l’1-1 (25-19).

Nel terzo set è Roma a cominciare meglio, trovando l’immediato break (3-6); l’Allianz Vero Volley Milano si affida alla verve di Cazaute e agli attacchi centrali di Candi per rientrare in gioco (6-8). Le meneghine però sono meno brillanti rispetto al precedente parziale, rimanendo indietro di cinque punti (7-12) prima del time-out chiamato da Gaspari. Al rientro sono subito Bajema ed Egonu a suonare la carica, ma Roma non lascia spazio alla rimonta milanese e mantiene le cinque lunghezze di distacco (14-19). Egonu trova il lungolinea vincente, Roma spreca in attacco e la Vero Volley ricuce il gap (17-20) prima del time-out chiamato dalla panchina romana. Le capitoline riprendono aria con due punti in rapida successione, prima della schiacciata di potenza di Sylla (18-22). Milano soffre a muro e Roma si porta a casa anche il terzo set (18-25).

Cazaute inaugura al meglio il quarto set con uno splendido ace (1-0). Nessuna delle due squadre riesce a mettere il naso avanti, restituendosi colpo su colpo i rispettivi attacchi. Il break lo trova per prima Milano (9-7), sfruttando un errore in attacco delle romane e con il primo tempo firmato da Rettke. Cuccarini richiama a sé le sue ragazze, mentre il match continua ad essere sempre sul filo del rasoio con il punteggio di nuovo pari (10-10). Sylla ci mette tutta la sua grinta e converte la diagonale su alzata di Orro, la neo entrata Heyrman si fa notare a muro ed è break per Milano (14-12). Roma chiama il secondo time-out, ma le padrone di casa controllano bene l’andamento del set (17-15). Le meneghine allungano sul +3 (20-17) grazie all’ace di Rettke. Milano non accenna ad alzare il piede dall’acceleratore, trovando il mani-out di Sylla e il primo tempo di Heyrman per il set-point (24-20). Roma annulla il primo, ma si arrende 25-21: si decide tutto al tie-break.

Milano aggredisce con decisione il quinto set con la diagonale stretta di Sylla e l’ace di Cazaute (2-0). Roma pareggia immediatamente e va in vantaggio con l’ace di Ciarrocchi (2-3). Le capitoline ribaltano e si prendono il break (2-5) guidate dal loro opposto, Bici: time-out Milano. Rettke scuote le proprie compagne con un primo tempo vincente (3-6), che serve a svegliare dal torpore la Vero Volley. Le ragazze di Gaspari attaccano a testa bassa sfoderando il meglio del loro potenziale offensivo e aumentando la solidità della correlazione muro-difesa, andando all’inversione di campo sul +1 (8-7) dopo il muro di Cazaute. Roma, però, vuole tornare a casa con i due punti e con caparbietà riesce a pareggiare prima e a trovare il break sul 10-12. Egonu rimette tutto apposto, mettendo a segno la pipe e successivamente una bella diagonale su alzata di Orro. Cuccarini chiede il time-out e al rientro Bici mette a segno la diagonale, a cui risponde Egonu con la pipe (13-13). Bici trova l’attacco vincente del primo match point, annullato dal primo tempo di Rettke (14-14). Cazaute mette a segno una gran palla sul 17-16, prima dell’ultimo punto di Egonu che chiude la contesa sul 18-16.

MVP del match proprio Paola Egonu autrice di una partita importante in attacco, con 30 punti realizzati. In doppia cifra anche Cazaute a quota 18 e Rettke con 16 palloni messi a terra. Prossimo appuntamento per l’Allianz Vero Volley Milano mercoledì 6 marzo, alle ore 20:30 in trasferta contro Casalmaggiore al Pala Radi di Cremona.

I PROTAGONISTI-

Helena Cazaute (Allianz Vero Volley Milano)- « Oggi è stata molto importante la reazione che abbiamo avuto soprattutto nel tie-break. E’ stato un match molto difficile perché Roma ha spinto tanto in attacco ma siamo riuscite a conquistarci due punti importanti. Brave noi ».

Marta Bechis (Aeroitalia Smi Roma)- « Chiaramente quando arrivi al quinto set e ti giochi il tutto per tutto, punto a punto, perdere lascia un po’ di amaro in bocca. È stata una bellissima partita, purtroppo forse in certi momenti abbiamo perso un po’ di lucidità e abbiamo voluto strafare. Avremmo dovuto continuare a esprimere il nostro gioco visto che lo stavamo facendo bene: eravamo riuscite a metterle in difficoltà quindi sì, è un vero peccato ».

IL TABELLINO-

ALLIANZ VERO VOLLEY MILANO – AEROITALIA SMI ROMA 3-2 (23-25; 25-19; 18-25; 25-21; 18-16)

ALLIANZ VERO VOLLEY MILANO: Cazaute 18, Malual 5, Heyrman 3, Orro 1, Prandi 2, Pusic (L), Rettke 16, Bajema 3, Sylla 5, Egonu 30, Candi 8. Non entrate: Folie, Daalderop, Castillo (L). All. Gaspari.

AEROITALIA SMI ROMA: Bici 34, Bechis 3, Rivero 9, Ciarrocchi 10, Valoppi (L), Silva Correa 12, Melli 8, Schwan. N.E: Rosales, Ferrara (L), Rucli, Muzi. All. Cuccarini.

ARBITRI: Michele Brunelli, Andrea Puecher

Spettatori: 3139

Durata set: 31′, 28′, 24′, 26′, 23′; Tot: 144′

MVP: Paola Egonu (Allianz Vero Volley Milano)