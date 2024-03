"Starting Six" , in A1 si lotta per Play Off e salvezza

ROMA-“Starting Six” al femminile fa il punto, attraverso la lucida analisi di Pasquale Di Santillo, del campionato di A1 nel quale Conegliano (alla 22a vittoria consecutiva) fa corsa a se mentre alle sue spalle, in chiave piazzamento Play Off, tutto è ancora da decidere, così come in coda dove, quando mancano quattro giornate alla fine della regular season c’è ancora da stabilire quella che sarà la squadra che accompagnerà Trento, ormai spacciata, nel viaggio a ritroso in Serie A2. In Prima Fila il giusto tributo al Erblira Bici la schiacciatrice albanese di Roma che nella sfida con Milano ha rivaleggiato in bravura con Paola Egonu realizzando 34 punti portando le giallorosse ad un passo dalla grande impresa contro la squadra di Gaspari. In Overthestat parlano i numeri, analizzando attraverso le statistiche il rendimento delle migliori interpreti della stagione regolare.