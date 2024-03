Starting Six: nella terza puntata Conegliano, Rebecca Piva e Giulia Pisani

ROMA-Stating Six al femminile di questo venerdì celebra la ventitreesima vittoria consecutiva della Prosecco Doc Conegliano, che ha superato l’Igor Gorgonzola Novara, e che vale alle Campionesse d’Italia, per il sesto anno consecutivo, la vittoria della Regular Season quando ancora mancano tre giornate dell’inizio dei Play Off. Savino Del Bene al secondo posto dopo la vittoria sulla Wash4Green Pinerolo e la contemporanea sconfitta dell’Allianz Milano contro la Trasporti Pesanti Casalmaggiore. Talent Scout ci presenta Rebecca Piva, ventiduenne schiacciatrice della UYBA Busto Arsizio che, nonostante la travagliata annata delle ‘farfalle’ si sta mettendo in luce ripercorrendo le orme di papà Alberto e mamma Brunella. La rubrica Social Club è affidata a ‘Miss Murone’ Giulia Pisani, oggi affermata seconda voce Rai del volley femminile che, dall’alto della sua esperienza entra nei meandri tecnici degli schemi della pallavolo.