Milano torna alla vittoria contro Cuneo

MONZA – L'Allianz Milano torna alla vittoria, dopo la sconfitta in casa della Trasporti Pesanti Casalmaggiore imponendosi, nell'anticipo dell'11a giornata, davanti al pubblico dell' Opiquad Arena, per 3-0 (25-19; 25-23; 25-20) la Honda Olivero S.Bernardo Cuneo che è uscita comunque dal campo con l'onore delle armi.

Dopo un primo set vinto agilmente dalle milanesi, le due compagini sono state a lungo in parità nel secondo set, prima di mettere il definitivo sigillo nell’ultimo parziale per portare a casa i tre punti fondamentali per continuare la caccia alla seconda posizione in classifica.

Coach Gaspari sceglie di scendere in campo con un sestetto iniziale composto da Orro – Egonu come diagonale palleggiatore opposto, le due schiacciatrici Sylla e Cazaute, Heyrman-Rettke come centrali e Castillo libero.

E’ il tocco di seconda di capitan Orro a inaugurare il match per Milano, a cui fa seguito la diagonale di Sylla (2-2). La Vero Volley trova il primo break del match (7-4), grazie alla flash di Heyrman. Monster block di Sylla, gran diagonale di Egonu e altro tocco di seconda di Orro: +5 Milano (11-6) e time-out Cuneo. Milano rimane in controllo del match, controllando agilmente il vantaggio accumulato in precedenza (15-11). Botta e risposta tra le due contendenti, con Gaspari che richiama a sé le sue ragazze sul 17-14 prima del rush finale del set. La Vero Volley torna a spingere ancora con Sylla, attenta ed efficace nel primo parziale, mentre Cuneo non riesce ad essere efficace in fase offensiva; secondo time-out per coach Macoli sul 20-15. La sapiente regia di Orro mette Rettke nelle migliori condizioni per essere efficace con il primo tempo (22-18), nelle ultime battute del set che viene concluso dal monster block di Egonu per il 25-19.

Il secondo gioco si apre con la magnifica parallela di Sylla (1-0), ma anche con la reazione della squadra ospite che trova subito il break e si porta in vantaggio di tre lunghezze (4-7). Milano lotta, ma non riesce a rientrare e quando il punteggio si porta sul 5-9, coach Gaspari decide di spendere un time-out. Le meneghine rientrano in gioco grazie all’attacco vincente di Rettke, al monster block di Sylla e alla diagonale di Egonu che ricuciono lo svantaggio (10-12), inducendo Micoli al time-out. Egonu mette a terra due palloni in rapida successione, alternati dal monster block di Heyrman, decisivi per impattare il set sul 15-15. Le padrone di casa hanno preso l’inerzia del match, trovando il break (19-17) dopo la diagonale di Cazaute e l’ennesimo muro di Heyrman. Milano combatte con orgoglio per mantenere il +2 (22-20) ottenuto grazie all’attacco centrale di Rettke. Egonu è efficace in attacco per il 24-21, ma Cuneo annulla due set-point (24-23): sospensione tecnica chiamata da Gaspari. Le milanesi escono cariche dal time-out e si prendono il 2-0 (25-23) grazie al mani-out di Egonu.

La Vero Volley spinge subito il piede sull’acceleratore all’inizio del terzo set, scavando un vantaggio di quattro lunghezze (4-0). Cuneo chiede trenta secondi di sospensione, ma Milano non ha intenzione di abbassare il ritmo e continua a colpire con Cazaute ed Egonu per il +5 (8-3). Le piemontesi non mollano e si rifanno sotto, ma è il pallonetto vincente di Orro a ricacciarle sul -2 (10-8). Entrano Candi e Bajema, con la statunitense protagonista con una bel tocco corto (13-11). Buono anche l’apporto di Candi, efficace con il muro del +4 (15-11) prima del time-out chiamato da Cuneo. E’ sempre la centrale italiana a prendersi la scena con altri due punti uno dopo l’altro per il +6 (17-11). Splendido anche l’ace di Egonu (19-13), con Milano che si avvia a chiudere definitivamente i conti. Cuneo prova a rimontare, ma il set è ormai irrimediabilmente compromesso e viene chiuso definitivamente sul 25-20.

MVP del match Alessia Orro, con la sua regia sapiente concluso con anche 7 punti a tabellino. Top scorer del match Paola Egonu con 21 palloni messi a terra, seguita da Sylla a quota 10.

I PROTAGONISTI-

Dana Rettke (Allianz Vero Volley Milano)- « Oggi abbiamo giocato e vinto di squadra e di questo sono veramente felice. Siamo ancora più cariche, perché sappiamo che martedì giocheremo la Semifinale di Champions League. Sono molto felice per i tre punti guadagnati questa sera ».

Stefano Micoli (Allenatore Honda Olivero S.Bernardo Cuneo)- « Nonostante il risultato secco di 3 a 0 abbiamo comunque fatto una buona prestazione. Ovvio che giocare contro Milano che ha un cambio palla molto elevato risulta veramente difficile e se non si forza il servizio, con Orro che distribuisce bene, il muro ha grosse difficoltà. Abbiamo fatto un buon lavoro difensivo e questo mi ha sorpreso positivamente e lascia ben sperare per le prossime partite ».

IL TABELLINO-

ALLIANZ VERO VOLLEY MILANO - HONDA OLIVERO S.BERNARDO CUNEO 3-0 (25-19 25-23 25-20) –

ALLIANZ VERO VOLLEY MILANO: Heyrman 6, Orro 7, Sylla 10, Rettke 8, Egonu 21, Cazaute 6, Castillo (L), Candi 3, Bajema 2, Malual. Non entrate: Pusic (L), Prandi, Daalderop, Folie. All. Gaspari.

HONDA OLIVERO S.BERNARDO CUNEO: Stigrot 8, Hall 2, Enweonwu 15, Haak 9, Sylves 3, Signorile, Scognamillo (L), Kubik 4, Molinaro 2, Ter Brugge 2, Tanase. Non entrate: Ferrario (L), Scola. All. Micoli.

ARBITRI: Jacobacci, Caretti.

Durata set: 28', 30', 30'; Tot: 88'.

MVP: Alessia Orro (Allianz Milano)

Spettatori: 2047