L'A1 manda in scena la penultima di Regular Season

ROMA- Volge al termine la Regular Season di A1 Femminile che tra sabato 16 e domenica 17 marzo consumerà la penultima giornata di andata che sarà determinante per la corsa al secondo posto, per la griglia Play Off e per stabilire la squadra che accompagnerà Trento in serie A2. In attesa dell’emozionante weekend di gare, ufficializzato il programma dell’ultima giornata: tutti i match si giocheranno domenica 24 marzo alle 17, Roma-Novara in diretta RaiPlay mentre Firenze-Cuneo in onda su Sky Sport.

La venticinquesima giornata offre quattro match domani, sabato 16 marzo. Si parte alle 17 con l’Allianz Vero Volley Milano che, dopo il 3-0 rifilato al Fenerbahce e prima del ritorno in Turchia della Semifinale di CEV Champions League, ospita Il Bisonte Firenze. Un’ora più tardi, scontro diretto Playoff tra la TrasportiPesanti Casalmaggiore e la Megabox Ond. Savio Vallefoglia: con un punto, le biancoverdi metterebbero fuori gioco le rosa, chiamate a fare sei punti nelle ultime due partite per sperare nella post season.

Alle 18.30, l’Itas Trentino accoglie, per la penultima partita casalinga (recupero contro Bergamo in programma mercoledì 20 marzo), la UYBA Volley Busto Arsizio, ad un punto dalla matematica salvezza dopo il bel 1-3 in casa di Bergamo della scorsa settimana. Alle 20.30, in diretta Rai Sport, la Prosecco Doc Imoco Conegliano resta al Palaverde dopo il sensazionale successo contro l’Eczacibasi per la sfida contro la Wash4Green Pinerolo.

Tre gare in programma domenica 17 marzo. Alle 17, bel confronto tra la Savino Del Bene Scandicci e l’Aeroitalia SMI Roma, entrambe in piena lotta per i rispettivi obiettivi. In contemporanea alle 19.30 lo scontro salvezza a distanza tra la Honda Olivero S.Bernardo Cuneo e la Volley Bergamo 1991: le gatte, a +3 con una partita in più, giocheranno in casa il derby contro la Reale Mutua Fenera Chieri ’76, reduce dallo 0-3 in Svizzera contro il Neuchatel nella Finale d’andata di CEV Cup, mentre le orobiche faranno visita all’Igor Gorgonzola Novara in diretta Sky Sport Uno e NOW.

HONDA OLIVERO S.BERNARDO CUNEO - REALE MUTUA FENERA CHIERI '76-

Ultima partita stagionale fra le mura amiche per le gatte biancorosse: domenica, al Palazzetto dello Sport, Cuneo si gioca una buona fetta di permanenza in A1 nel derby contro Chieri. L’incontro Honda Olivero S.Bernardo-Reale Mutua Fenera Chieri '76, in programma domenica 17 marzo con fischio d’inizio fissato per le ore 19,30, è valido per il venticinquesimo e penultimo turno del campionato di Serie A1 Tigotà. Nonostante la sconfitta contro la corazzata Milano arrivata sabato scorso, le biancorosse rimangono ancorate al terzultimo posto in classifica, a due giornate dal termine della regolar season. I punti di vantaggio da Bergamo restano 3, con le gatte che in questo momento sarebbero salve. In attesa del recupero fra Trentino e Bergamo, che si disputerà mercoledì 20 marzo, per Cuneo l’obiettivo è vincere contro Chieri, così da mettere una seria ipoteca sulla permanenza in massima divisione. Chieri lo scorso turno ha perso 3-0 in casa contro Bisonte Firenze. Una prova senza appello che ha palesato un piccolo calo di tensione in casa biancoblu. Nonostante tutto, Chieri mantiene un’ottima posizione di classifica, in linea con le ambizioni societarie, stazionando al quinto posto con vista playoff scudetto.

PRECEDENTI: 16 (9 successi Reale Mutua Fenera Chieri '76, 7 successi Honda Olivero S.Bernardo Cuneo)



EX: Ilaria Spirito a S.Bernardo Cuneo nel 2021/2022; Katerina Zakchaiou a S.Bernardo Cuneo nel 2020/2021 - Allenatori: Emanuele Aime a Fenera Chieri '76 nel 2018/2019, 2019/2020, 2021/2022



Beatrice Molinaro (Honda Olivero S.Bernardo Cuneo): « Mi aspetto una partita molto difficile e combattuta. Loro sono la quinta forza del campionato e oramai hanno fissato la loro posizione in classifica. Stanno giocando le finali di CEV Cup e sappiamo che sono una squadra molto forte e molto attrezzata. Noi siamo molto vicine a raggiungere il nostro obiettivo salvezza, ma abbiamo ancora bisogno di qualche punto. Nelle ultime nostre due partite in casa sono arrivate due belle vittorie, domenica dovremo entrare in campo ancora con aggressività fin da subito e spingere il più possibile. Sappiamo che loro ovviamente non ci regaleranno nulla e, anche se vengono da una sconfitta in casa, non dobbiamo assolutamente abbassare la guardia e pensare che arriveranno a Cuneo più rilassate. Noi dobbiamo proseguire con questa scia positiva ».

Madison Kingdon (Reale Mutua Fenera Chieri '76)- « Siamo emozionati all'idea di giocare la partita a Cuneo. Per noi è un'occasione importante anche per prendere il giusto slancio in vista della finale della prossima settimana. Vogliamo quindi concentrarci sul nostro lato della rete e sui miglioramenti che dobbiamo apportare in futuro al nostro gioco ».

IGOR GORGONZOLA NOVARA - VOLLEY BERGAMO 1991-

La Igor Volley si prepara all'ultima gara casalinga della stagione regolare con l'assenza di Marina Markova, ancora alle prese con l'infortunio alla caviglia subito nella trasferta di campionato a Conegliano. Per le azzurre il "classico" con Bergamo è l'occasione per voltare pagina dopo le due sconfitte consecutive, in un palasport che si preannuncia come sempre gremito. A valorizzare ulteriormente l'incrocio, la cornice di Sky Sport Uno, che trasmetterà in diretta (commento di Prini-Sangiuliano) l'incontro alle 19.30 di domenica. La partita risulta cruciale per il cammino delle orobiche, a caccia di punti pesanti per centrare l'obiettivo salvezza.

PRECEDENTI: 5 (4 successi Igor Gorgonzola Novara, 1 successo Volley Bergamo 1991)

EX: Nessuno



Valentina Bartolucci (Igor Gorgonzola Novara)- « Per noi è una partita importante, sappiamo che la sconfitta con Scandicci potrebbe aver compromesso la possibilità di migliorare la nostra posizione in classifica ma siamo anche consapevoli del fatto che i playoff oramai siano imminenti e che occorra da parte nostra voltare pagina e tornare a esprimere la nostra miglior pallavolo e a ottenere risultati positivi. Abbiamo compiuto un percorso molto positivo fin qui e le due sconfitte con Conegliano e Scandicci non devono mettere in discussione quanto di buono fatto ma, al contrario, essere da sprone a reagire e a farci trovare pronte per il gran finale, in cui vogliamo essere protagoniste ».



Chiara Rusconi (Volley Bergamo 1991)- « Abbiamo il dovere morale di continuare a lottare per la salvezza, non lo dico per puro senso del dovere, ma perché ci crediamo e perché lo dobbiamo a chi ha dato stabilità al progetto del Volley Bergamo 1991: i Soci che si sono messi in gioco per dare un futuro alla pallavolo femminile a Bergamo, gli Sponsor e i Partner che ci hanno sostenuti e gli incredibili tifosi che si sono schierati al nostro fianco sempre. Senza dimenticare il forte segnale che il PalaFacchetti ci ha dato in questa nostra prima stagione a Treviglio: gli appassionati hanno riempito le tribune sempre! Oltre le aspettative. Con due sold out e una media di presenze che supera i 1.600 spettatori per ciascuno dei nostri dodici match casalinghi fin qui disputati. Non possiamo deludere le giovani che si assiepano intorno al campo al termine di ogni gara per far sentire tutta la loro passione e abbracciare le nostre atlete. Non possiamo deludere il nostro Settore Giovanile e le tante atlete che vedono nella nostra squadra un punto di riferimento e un traguardo da raggiungere. Dobbiamo lottare. Finché ci sarà speranza e anche oltre, mostrando loro che non vogliamo smettere di crederci fino a che l’ultima palla non sarà caduta a terra. Per rendere onore a chi ci ama e a questa maglia rossoblù. E poi, una volta che il Campionato avrà dato il suo verdetto, ci metteremo al lavoro per un nuovo futuro ».

ITAS TRENTINO - UYBA VOLLEY BUSTO ARSIZIO-

Salutata con tre turni di anticipo la massima serie, l’Itas Trentino entra nel rush conclusivo di una Regular Season che il sestetto di Mazzanti vuole chiudere nel migliore dei modi: la prima delle ultime tre gare che attendono Michieletto e compagne si giocherà sabato pomeriggio in anticipo alla ilT quotidiano Arena, dove le gialloblù ospiteranno alle 18.30 la Uyba Volley Busto Arsizio. Una sfida, quella con le bustocche, che precederà di pochi giorni il recupero con il Volley Bergamo 1991, in programma mercoledì 20 marzo alle 20 sempre a Trento, penultimo impegno della stagione prima dell’ultima trasferta in programma domenica 24 marzo a Pinerolo. Nessun problema di natura fisica e rosa al completo a disposizione di Mazzanti, eccezion fatta chiaramente per la lungodegente Gates, già rientrata negli Stati Uniti. L’unico precedente in gare ufficiali si riferisce al match d’andata dell’attuale campionato di A1: il 17 dicembre scorso a Busto Arsizio la Uyba si è imposta in tre parziali (25-23, 25-14, 25-19) con DeHoog top scorer delle gialloblù con 12 palloni a terra. Sono due le ex della sfida, in campo con la maglia dell’Itas Trentino: Rossella Olivotto ha vestito la maglia di Busto Arsizio per tre stagioni, tra il 2020 e il 2023, Giulia Angelina invece nelle annate 2014-15 e 2015-16.

PRECEDENTI: 1 (1 successo Uyba Volley Busto Arsizio)

EX: Giulia Angelina a Uyba Busto Arsizio nel 2014/2015, 2015/2016; Rossella Olivotto a Uyba Busto Arsizio nel 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023



Davide Mazzanti (Allenatore Itas Trentino)- « Sappiamo che queste ultime tre partite che ci attendono non cambieranno il destino della nostra stagione ma vogliamo vivere il presente con la voglia di mettere in campo le nostre qualità. Veniamo da una partita che ci ha regalato molti spunti sui quali abbiamo lavorato in settimana e che dobbiamo tenere ben presenti per affrontare al meglio la sfida con Busto Arsizio ».

Martina Bracchi (Uyba Volley Busto Arsizio)- « La vittoria contro Bergamo ci ha concesso di lavorare con serenità durante la settimana: sappiamo che la salvezza non è ancora matematica e quindi andiamo a Trento concentrate per fare l’ultimo passo necessario per conquistare il nostro obiettivo ».

TRASPORTIPESANTI CASALMAGGIORE - MEGABOX OND. SAVIO VALLEFOGLIA-

Si volge verso la fine della Regular Season della Serie A1 Tigotà 2023/2024 ma per la Vbc Trasporti Pesanti Casalmaggiore è il momento di giocare due gare di un'importanza cruciale, soprattutto quella di sabato 16 marzo che può ancora alimentare o meno le speranze delle rosa di raggiungere il playoff scudetto. Capitan Elena Perinelli e compagne sono pronte ad accogliere la Megabox Vallefoglia, avversaria scomoda in questa sfida fondamentale. Fischio d'inizio fissato per le ore 18 al PalaRadi di Cremona.

PRECEDENTI: 8 (5 successi Trasportipesanti Casalmaggiore, 3 successi Megabox Ond. Savio Vallefoglia)

EX: Micha Danielle Hancock a Megabox Vallefoglia nel 2022/2023 - Allenatori: Andrea Pistola a Casalmaggiore nel 2022/2023



Elena Perinelli (Trasportipesanti Casalmaggiore)- « La partita contro Pinerolo è stata importantissima, anche per il risultato, perchè vincere da tre nel loro palazzetto sapevamo che sarebbe stato difficilissimo. Siamo contente perchè è stata una vittoria di squadra, che è quello che ci sta caratterizzando in questo percorso, e soprattutto ci lascia le porte aperte per provare a raggiungere i Playoff. Con Vallefoglia sarà sicuramente complicata perchè anche loro hanno bisogno di fare punti, essendo a parimerito con Pinerolo e Roma, quindi arriveranno sicuramente aggressive. Noi però dal canto nostro potremo giocare con la serenità giusta per poter esprimere il nostro gioco al meglio come abbiamo fatto finora. Sicuramente però ci servirà l'aiuto del nostro pubblico che ci ha dato una grande spinta sia per far bene contro Conegliano, sia per riuscire a strappare una vittoria contro Milano. Abbiamo bisogno di un PalaRadi infuocato ».

Andrea Pistola (Allenatore Megabox Ond. Savio Vallefoglia)- « Con Casalmaggiore sarà una partita molto difficile. Loro sono in un ottimo momento e stanno giocando molto bene. Quanto a noi, abbiamo necessità di prendere punti per non rimandare il verdetto sulla partecipazione ai play-off all’ultima gara con Milano ».



ALLIANZ VERO VOLLEY MILANO - IL BISONTE FIRENZE-

L'Allianz Vero Volley Milano è pronta a tornare in campo per la dodicesima e penultima giornata del girone di ritorno della Serie A1 Tigotà. Domani, sabato 16 marzo alle ore 17.00 (diretta tv Volleyballworld.it), la squadra allenata da Marco Gaspari sfiderà Il Bisonte Firenze. Orro e compagne avranno l'occasione per cercare di recuperare la seconda posizione in classifica, distante solo un punto (58 a 57) da Scandicci e al tempo stesso blindare la terza posizione, in vista dei Playoff ormai alle porte. Sarà il ventesimo confronto della storia tra le due formazioni, con il bilancio che pende a favore delle milanesi grazie alle 12 vittorie e 7 sconfitte. Sono ben quattro - tra giocatrici e staff tecnico - gli ex della gara. Tra le fila di Firenze hanno militato la centrale Sonia Candi (2018/2019) e la schiacciatrice olandese Nika Daalderop (2018/2019, 2019/2020); Milano, invece, rivedrà dall'altra parte della rete Alessia Mazzarro e coach Carlo Parisi. Milano dovrà affidarsi a un servizio convincente, guidata da Paola Egonu, seconda nella speciale classifica delle "best acers" con 39 battute vincenti in stagione. L'opposta veneta è invece al comando tra le "best spikers" della Serie A1 Tigotà, forte dei suoi 516 punti realizzati, davanti a Bici (461) di Roma. Passando a Firenze, le toscane sono reduci dalla bella vittoria fuori casa per 3-0 contro la Reale Fenera Mutua Chieri. Archiviato dunque con il piede giusto il ko del turno precedente contro Vallefoglia, che aveva di fatto chiuso il discorso playoff per le bisontine, il cui unico imperativo, adesso, è quello di chiudere con orgoglio la stagione.

PRECEDENTI: 19 (7 successi Il Bisonte Firenze, 12 successi Allianz Vero Volley Milano)

EX: Sonia Candi a Azzurra Volley Firenze nel 2018/2019; Nika Daalderop a Azzurra Volley Firenze nel 2018/2019, 2019/2020; Alessia Mazzaro a Vero Volley nel 2015/2016 - Allenatori: Carlo Parisi a Vero Volley nel 2019/2020



Marco Gaspari (Allenatore Allianz Vero Volley Milano)- « Una partita in cui l'obiettivo rimane inevitabilmente quello delle precedenti gare: vincere per consolidare almeno il terzo posto. Dobbiamo dare continuità a quanto visto nelle ultime partite, dove siamo state più ordinate, attente e continue. Firenze è in un buon momento, dopo la vittoria per 3-0 contro Chieri in trasferta; sono una squadra che se riesce a ricevere bene riesce ad attaccare giocando in rapidità. Dobbiamo affrontarla bene sia per la classifica che per approcciare bene la Semifinale di Champions ».



Carlo Parisi (Allenatore Il Bisonte Firenze)- « Domani affrontiamo Milano che in questi giorni è impegnata anche in Champions, ma contro di noi avrà bisogno di fare bottino pieno perché si gioca il secondo posto in campionato e non può più concedere niente. Dal nostro punto di vista abbiamo un’altra possibilità di confrontarci con un top team, e dovremo cercare di avere un approccio più corretto rispetto all’andata e ad altre partite con le big: al potenziale dell’Allianz non possiamo aggiungere anche il nostro timore reverenziale, perché altrimenti rischieremmo di compromettere la prestazione. L’obiettivo è quello di entrare in campo con la mente sgombra e di giocare come sappiamo, rimanendo più tranquilli possibili: dovremo avere la capacità di accettare quando ci saranno superiori, cercando di restare attaccati al match per provare a metterli in difficoltà ».



PROSECCO DOC IMOCO CONEGLIANO - WASH4GREEN PINEROLO-

Quarantotto ore scarse di recupero dopo la battaglia di Champions League in gara1 di semifinale con l'Eczacibasi, terminata ieri con la rimonta e conseguente vittoria 3-2 al Palaverde (ritorno mercoledì a Istanbul) al termine di due ore e mezza di volley infuocato, le Pantere della Prosecco DOC Imoco tornano in campo domani, sabato, in anticipo RAI alle 20.30 contro la Wash4green Pinerolo. Dopo il pienone di giovedì, si va verso un altro eccezionale "tutto esaurito" anche per uella che sarà l'ultima sfida casalinga della Regular Season di A1, che vede la Prosecco DOC Imoco Volley già sicura del primo posto grazie a un campionato che fin0ora vede le ragazze di coach Santarelli imbattute con 69 punti in 24 partite, tutte vinte. Pinerolo è finora una delle sorprese del campionato, attualmente è al sesto posto con 34 punti, appaiata a Vallefoglia e Roma e a caccia degli ultimi punti per la griglia playoff. Nel prossimo turno per Conegliano la chiusura di regular season domenica a Busto Arsizio.

PRECEDENTI: 3 (3 successi Prosecco Doc Imoco Conegliano)

EX: Letizia Camera a Imoco Volley Conegliano nel 2012/2013; Indre Sorokaite a Imoco Volley Conegliano nel 2019/2020

Daniele Santarelli (Allenatore Prosecco Doc Imoco Conegliano)- « Giocare a 48 ore dalla battaglia di Champions non sarà facile, con così poco tempo tra una gara e l'altra è difficile recuperare le energie e preparare le partite, ma siamo una squadra attrezzata appositamente in questo senso e la società ha costruito una rosa profonda e di qualità proprio in quest'ottica. Fortuna vuole che potrò avere ampia scelta, stiamo tutte bene e potrò ruotare le giocatrici valutando le condizioni di ciascuna e dando spazio a chi ieri ha giocato meno. Anche se non è importante per la nostra classifica già ben definita, ci teniamo comunque a fare una buona gara anche contro Pinerolo che è un team che sa il fatto suo e sta giocando , so che anche stavolta il Palaverde sarà pieno e nonostante tutto vogliamo ringraziare i nostri splendidi tifosi che rappresentano per noi il settimo giocatore in campo come si è visto nella grande serata di Coppa ».

Michele Marchiaro ( Allenatore Wash4green Pinerolo)- « La partita non è decisiva ma il valore assoluto dona fascino e importanza alla sfida. Abbiamo l’ambizione di giocare ad un livello alto tattico, tecnico e mentale ».



SAVINO DEL BENE SCANDICCI - AEROITALIA SMI ROMA-

L’Aeroitalia SMI Roma si prepara a tornare in campo lontano dalle mura amiche per la sfida alla corazzata della Savino del Bene Scandicci. L’appuntamento è fissato domenica 17 marzo alle ore 17 sul taraflex di Palazzo Wanny. Il match sarà trasmesso in diretta sul canale Volleyball World Tv, solo per abbonati.

La formazione toscana guidata da coach Barbolini, attualmente seconda in classifica a quota 58 punti a una sola lunghezza dalla diretta inseguitrice Milano, arriva all’incontro con sei vittorie consecutive e la determinazione per inanellarne un’altra con cui andrebbe a blindare la seconda piazza. C’è altrettanta determinazione da parte di Roma che, dopo aver mancato con Trento la qualificazione matematica ai playoff, è subito tornata al lavoro decisa nel perseguire con il massimo della concentrazione l’obiettivo e onorare al meglio il cammino finora espresso in questa stagione. Le capitoline hanno bisogno di un solo punto per accedere alla fase successiva e provare ad aggiungere un altro importante capitolo alla storia del club. Si prospetta dunque un match ad altissima intensità sul campo fiorentino.

PRECEDENTI: 1 (1 successo Savino Del Bene Scandicci)

EX: Martina Ferrara a Savino Del Bene Scandicci nel 2017/2018; Ana Beatriz Silva Correa a Savino Del Bene Scandicci nel 2021/2022



Ana Beatriz Silva Corrêa (Aeroitalia Smi Roma)- « Sapevamo che quella con Trento sarebbe stata una partita molto importante, ci siamo preparate bene, ma ci è sfuggito qualche dettaglio che ha fatto la differenza nei due set persi. Siamo tornate ad allenarci con molta concentrazione. Conosciamo la nostra capacità di trovare quel punto mancante. Sappiamo che domenica con Scandicci sarà una partita molto difficile, contro una delle squadre favorite per il titolo, ma cerchiamo questo punto. All'andata siamo riuscite a portarle al tie-break, quindi possiamo provarci ancora ».

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 12ª GIORNATA DI RITORNO-



Sabato 16 marzo 2024, ore 17.00



Allianz Vero Volley Milano - Il Bisonte Firenze Arbitri: Serafin, Goitre



Sabato 16 marzo 2024, ore 18.00



Trasportipesanti Casalmaggiore - Megabox Ond. Savio Vallefoglia Arbitri: Cerra, Cavalieri



Sabato 16 marzo 2024, ore 18.30



Itas Trentino - Uyba Volley Busto Arsizio Arbitri: Papadopol, Florian



Sabato 16 marzo 2024, ore 20.30



Prosecco Doc Imoco Conegliano - Wash4green Pinerolo Arbitri: Clemente, Zavater



Domenica 17 marzo 2024, ore 17.00



Savino Del Bene Scandicci - Aeroitalia Smi Roma Arbitri: Saltalippi, Ciaccio



Domenica 17 marzo 2024, ore 19.30



Igor Gorgonzola Novara - Volley Bergamo 1991 Arbitri: Piana, Giglio

Honda Olivero S.Bernardo Cuneo - Reale Mutua Fenera Chieri '76 Arbitri: Carcione, Simbari



LA CLASSIFICA-

Prosecco Doc Imoco Conegliano 69, Savino Del Bene Scandicci 58, Allianz Vero Volley Milano 57, Igor Gorgonzola Novara 53, Reale Mutua Fenera Chieri '76 42, Wash4green Pinerolo 34, Megabox Ond. Savio Vallefoglia 34, Aeroitalia Smi Roma 34, Trasportipesanti Casalmaggiore 28, Il Bisonte Firenze 27, Uyba Volley Busto Arsizio 24, Honda Olivero S.Bernardo Cuneo 18, Volley Bergamo 1991 15, Itas Trentino 8.