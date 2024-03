Bergamo a Trento si prende tre punti di speranza

TRENTO- A Trento Volley Bergamo 1991, nel recupero della 10a giornata di ritorno , si trova di fronte a un bivio: lottare per tenere accesa la speranza o ammainare la bandiera della serie A1. In una di quelle sfide che valgono una finale. In uno di quei match che segnano la storia.

E’ il crocevia per tenere in vita il sogno. Ed è un’autentica battaglia. Perché l’Itas Trentino non regala nulla e fa subito valere il fattore campo, facendo partire Bergamo in salita, al termine di un primo set giocato punto a punto ma con Trento pronto a punire nel finale approfittando di qualche incertezza rossoblù di troppo.

La reazione arriva subito e Bergamo torna sulla strada giusta, spinta dagli attacchi di Lorrayna e Davyskiba, riportandosi in parità. Ma l’altalena delle emozioni regala un terzo set da urlo, con Bergamo che strappa letteralmente il parziale dalle mani di Trento, ancora con Lorrayna e la trascinatrice Davyskiba, e ai vantaggi (29-27) si porta avanti. E sull’onda di una ritrovata fiducia, la squadra si unisce, combatte e va a strappare la vittoria e i tre punti. Portando a termine la prima missione. E ora, tra soli tre giorni, al PalaFacchetti una nuova finale. Perché la fiamma riaccesa questa sera, non smetta di brillare

I PROTAGONISTI-

Davide Mazzanti (Allenatore Itas Trentino)- « Abbiamo sprecato tante occasioni nel corso della partita, non solamente quella nel finale del terzo set. Le partite si vincono sui dettagli, noi invece abbiamo letteralmente buttato via la gara facendo troppe cose con poca lucidità. Mi spiace davvero molto perché era l’ultima gara casalinga della stagione e avrei voluto uscire dal palazzetto con ben altre sensazioni ».

Anna Davyskiba (Volley Bergamo 1991)- « E’ stata una grande battaglia e siamo riuscite a conquistare una vittoria che ci dà fiducia. Soprattutto il terzo set, il modo in cui ci siamo rialzate e abbiamo recuperato e sorpassato ci ha fatto capire che cosa siamo capaci di fare. Domenica dobbiamo ripartire da qui ».

IL TABELLINO-

ITAS TRENTINO - VOLLEY BERGAMO 1991 1-3 (25-22 20-25 27-29 19-25)

ITAS TRENTINO: Shcherban 11, Olivotto 2, Dehoog 13, Michieletto 16, Marconato 7, Stocco 3, Mistretta (L), Moretto 3, Scholten 3, Acosta Alvarado 2, Parlangeli (L), Guiducci. Non entrate: Angelina, Passaro. All. Mazzanti.

VOLLEY BERGAMO 1991: Davyskiba 23, Melandri 5, Da Silva 23, Nervini 16, Butigan 9, Gennari 5, Cecchetto (L), Cicola, Pistolesi, Pasquino, Rozanski. Non entrate: Stampatti (L), Fitzmorris, Bovo. All. Bigarelli.

ARBITRI: Zanussi, Pozzato.

Durata set: 26', 26', 34', 26'; Tot: 112'.

MVP: Anna Davyskiba (Volley Bergamo 1991)