Cuneo vuole comprare i diritti per l'A1 Femminile

CUNEO -Oggi, 28 marzo, si è riunito tutto il CDA della società Cuneo Granda Volley , dopo la retrocessione dall’A1 in A2 che si è concretizzata domenica scorsa. Il consiglio della società piemontese ha manifestato il desiderio, qualora se ne presentasse l’opportunità, di acquisire i diritti da parte di altre società per conservare la partecipazione al massimo campionato.

Le parole congiunte dei co presidenti Bianco e Manini-

« Ribadiamo desiderio di rimanere in A1 di volley femminile. L’impegno ed il progetto della società resta immutato. Abbiamo vissuto giornate molto complesse. Ogni giorno però la benzina viene dai tanti messaggi di vicinanza alla società di sponsor, politici, istituzioni ed anche tifosi. Proprio per questo ci sentiamo di poter perseguire ogni strada coerente a rimanere nella massima serie, muovendosi con la giusta discrezione accompagnata da assoluta fermezza. Ad oggi non abbiamo preso in considerazione strade diverse, perché la volontà del CDA è come detto quella di restare in A1 di volley Femminile ».