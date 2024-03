Starting Six: subito in campo per Gara 2 dei Quarti Play Off

ROMA- Starting Six al femminile ci regala le emozioni delle Gara 1 dei quarti di Finale dei Play Off Scudetto giocate mercoledì sera. Non hanno deluso le ‘prime della classe. Conegliano, che continua nella sua corsa vincente che fino ad oggi non ha patito l’onta della sconfitta, si sbarazza facilmente di Roma mentre Scandicci, con qualche patema in più, supera Vallefoglia. Deve soffrire invece Milano che rischia il ko contro una Pinerolo protagonista di una prestazione di altissimo livello. Egonu e compagne sono venute fuori da una situazione delicata soltanto al di un tie break vinto ai vantaggi. Sorpresa al Pala Igor dove Chieri va a vincere in cinque set il derby con Novara al termine di un match che ha visto le ragazze di Bregoli andare in vantaggio di due set, subire la rimonta della formazione azzurra, prima di chiudere nettamente a proprio favore il set decisivo. In Prima Fila si entra subito nel clima infuocato di Gara 2 che potrebbe essere già decisiva per la squalificazione alle semifinali visto che le Serie sono al meglio dei tre match. Sabato già in campo a Pesaro Vallefoglia e Scandicci mentre le altre tre sfide andranno in scena nel giorno di Pasqua. Social Club, rubrica affidata all’esperienza e alla verve di Giulia Pisani, ci regala il consueto approfondimento tecnico sui ruoli della pallavolo. In questo numero si parla degli schemi che vedono protagoniste le centrali che devono garantire soprattutto efficienza a muro e contribuire contemporaneamente al gioco d’attacco.