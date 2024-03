Scandicci bissa il successo con Vallefoglia e vola in semifinale

PESARO- La prima semifinalista dei Play Off Scudetto è la Savino Del Bene Scandicci che a Pesaro supera in tre set 0-3 (18-25, 24-26,17-25) la Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia in Gara 2 dei quarti , bissando il successo ottenuto a Palazzo Wanny e si prende di forza la qualificazione al turno successivo dove troverà la vincente della sfida tra Pinerolo e Milano.

Bella prestazione da parte della Savino Del Bene Scandicci, che nella Gara-2 della serie dei Quarti di Finale, ha conquistato il successo con un netto 0-3 (18-25, 24-26,17-25) al termine di una sfida durata un’ora e ventinove minuti ed in discussione soltanto nel secondo parziale

Le ragazze di coach Barbolini hanno avuto il merito di commettere pochissimi errori (8) e di dominare la sfida a muro con il punteggio di 11-6, e al servizio con 7 ace contro i 3 di Vallefoglia.

La Savino Del Bene Volley, che ha ricevuto leggermente peggio rispetto alle avversarie, ha chiuso la sfida con un ottimo 55% in attacco, trascinata dai 21 punti di Antropova e dai 14 di una Zhu Ting che ha fatto registrare il 58% di efficienza.

La MVP della sfida è stata invece la palleggiatrice Maja Ognjenovic, che ha offerto una grande prestazione in regia e, con tre ace a segno, ha punto anche al servizio.

Vittoria bella e importante dunque per la Savino Del Bene Volley, che ha conquistato anticipatamente la serie dei quarti, risparmiandosi la fatica aggiuntiva di Gara-3. Le ragazze di Barbolini torneranno in campo il prossimo week end per il primo episodio delle Semifinali in programma a Palazzo Wanny.

La Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia scende in campo con il 6+1 composto da Dijkema al palleggio, Mingardi come opposto, Aleksic e Cecconello da centrali, con Degradi e Giovannini in banda e Panetoni come libero.

Coach Barbolini punta su di una formazione iniziale con Ognjenovic al palleggio e Antropova da opposto. Herbots e Zhu Ting sono le due schiacciatrici titolari, mentre la coppia di centrali è quella con Nwakalor e Carol. Il ruolo di libero è affidato a Parrocchiale.

La Savino Del Bene Scandicci in partenza va sull’1-3 in seguito da un attacco vincente di Antropova, la Megabox però perviene al pareggio con il muro del 4-4 e poi passa in vantaggio di due lunghezze grazie ad una schiacciata di Mingardi ed un ace di Cecconello (6-4). Zhu Ting trascina la Savino Del Bene Volley al contro-sorpasso segnando il punto del 6-5 e poi quello del 6-7, successivamente, con il punteggio sul 7-10, Vallefoglia è addirittura costretta a chiamare il primo time out della gara. Dopo la pausa la Savino Del Bene Volley trova il +4 con Carol e poi il +5 con un muro di Zhu Ting (8-13). Dopo un ace di Antropova il punteggio arriva sul 9-15 e coach Pistola deve nuovamente ricorrere ad una chiamata di time out, non si ferma però Antropova che, dopo il “tempo”, realizza un altro ace (9-16). Il +8 della Savino Del Bene Volley è frutto di una bella difesa di Parrocchiale, che compie un grande salvataggio e consente poi a Nwakalor di segnare il primo tempo del 10-18. Una grande intuizione di Ognjenoivc permette a Carol di attaccare in fast per il +10 della Savino Del Bene Volley (11-21), ma nonostante la squadra di Barbolini sembri in controllo, Vallefoglia riesce a recuperare fino al 18-24. A questo punto la Savino Del Bene Volley ricorre ad un time out, subito seguito dal 18-25 con cui Herbots chiude la prima frazione.

Inizio favorevole a Vallefoglia nel secondo parziale, che si porta al comando del set per 3-1, ma la Savino Del Bene Volley recupera subito fino al 3-3 realizzato a muro da Ognjenovic. Le padrone di casa allungano nuovamente e vanno in vantaggio di tre lunghezze con l’attacco del 6-3 realizzato da Mingardi, ma ancora una volta la Savino Del Bene Volley riesce a ritrovare la parità con i punti di Antropova e soprattutto con il muro del 7-7 di Carol. La formazione di Barbolini sorpassa le avversarie e si porta sul +2 con un ace di Ognjenovic ed un nuovo muro di Carol (7-9), ma il secondo set è estremamente combattuto e Vallefoglia, con due punti consecutivi di Cecconello ed uno di Mingardi, si riprende il comando della frazione (11-10). La Savino Del Bene Volley rimonta e torna avanti di due lunghezze con Nwakalor e con un’Antropova autrice dell’ace del 12-14. Vallefoglia rimane in scia alla Savino Del Bene Volley e quando il punteggio arriva sul 16-17, coach Barbolini decide di far ricorso ad un time out. Mingardi porta la sfida in parità con il mani out del 18-18, ma Antropova risponde con una diagonale strettissima e con il muro del 18-20. Coach Pistola reagisce con un immediato time out e la sua squadra prova a ritrovare la parità, riuscendoci sul 24-24 grazie a due punti consecutivi di Mingardi. Coach Barbolini decide di parlare con le sue ragazze e chiama un time out, compiendo la scelta decisiva, visto che al rientro sul terreno di gioco Carol firma il punto del 24-25 e Ognjenovic l’ace del 24-26.

La Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia inizia il terzo set alla grande e trova tre lunghezze di vantaggio (5-2). La Savino Del Bene Volley non molla ed aggancia le avversarie sul 7-7 con un attacco in parallela da parte di Herbots, mentre il 7-8 è frutto di un errore in attacco di Mingardi. La squadra di Barbolini raggiunge l’8-11 in seguito ad un ace di Ognjenovic e coach Pistola si gioca dunque ad un time out per la sua Vallefoglia. Le padrone di casa si ritrovano sotto di quattro punti in occasione del muro di Antropova (10-14), ma il vantaggio della Savino Del Bene Volley aumenta ulteriormente grazie ad un bell’attacco in pipe di Herbots (11-16), anche questo seguito da una richiesta di time out di coach Pistola. La Savino Del Bene Volley non si fa raggiungere: tocca il +6 con l’ace del 13-19 realizzato da Nwakalor, poi il +7 con la schiacciata di Herbots per il 14-21, mentre a chiude il set e la sfida è invece il muro del 17-25 realizzato da Ekaterina Antropova.

I PROTAGONISTI-

Agnese Cecconello (Megabox Ond. Savio Vallefoglia)- « Noi eravamo reduci da un periodo non ottimale, vista l'influenza che ci ha colpito un po' tutte, ma siamo state brave a crederci su ogni pallone. Loro sono state più brave, grande merito a loro perché hanno delle altezze dei colpi incredibili che, anche a studiarli bene come abbiamo cercato di fare, sono difficili da neutralizzare ».



Massimo Barbolini (Allenatore Savino Del Bene Scandicci)- « Oggi abbiamo commesso pochi errori e penso che sia stato questo a fare la differenza, perché altri dati statistici sono stati abbastanza simili tra noi e loro. Le ragazze sono state brave a restare tranquille quando nel secondo set ci hanno recuperato e la sfida è diventata punto a punto. Abbiamo chiuso questa serie e questo non era scontato, dato che abbiamo visto quanto i quarti di finale siano un ostacolo complicato in un campionato così equilibrato. Adesso possiamo lavorare bene e riposare in vista della semifinale ».

IL TABELLINO-

MEGABOX ONDULATI DEL SAVIO VALLEFOGLIA – SAVINO DEL BENE SCANDICCI: 0-3 (18-25, 24-26,17-25)

MEGABOX ONDULATI DEL SAVIO VALLEFOGLIA: Provaroni, Degradi 17, Cecconello 6, Panetoni (L1), Aleksic 10, Mingardi 8, Grosse Scharmann, Mancini n.e., Giovannini 5, Kobzar, Dijkema 3, Kosheleva 2, Gardini n.e., Giovagnoli (L2) n.e.. All.: Pistola A.

SAVINO DEL BENE SCANDICCI: Alberti n.e., Herbots 7, Zhu Ting 14, Ruddins, Di Iulio, Ognjenovic 4, Parrocchiale (L1), Armini (L2) n.e., Nwakalor 6, Washington n.e., Carol 8, Antropova 21, Diop 1, Nowakowska n.e.. All.: Barbolini M.



Arbitri: Canessa. Lot

Durata set: 23′, 32′, 25′ Tot: 79’

MVP: Maja Ognjenovic (Savino Del Bene Scandicci)