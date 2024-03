Conegliano in scioltezza su Roma, la semifinale è sua

ROMA- Le Pantere della Prosecco DOC Imoco Volley festeggiano Pasqua a Roma con la qualificazione alla semifinale scudetto del Campionato di A1 Tigotà 2023/24. E’ la undicesima qualificazione alla semifinale su dodici stagioni di storia gialloblù, ma si tratta di un “en plein” della storia gialloblù iniziata nel 2012/13 perchè la stagione 19/20 venne stoppata dal covid e non si giocarono i playoff. Sabato 6 al Palaverde via alle semifinali, avversaria la vincente del match di mercoledì, lo spareggio tra Igor Novara e Reale Mutua Fenera Chieri, 1-1 dopo le prime due gare. Dall’aktra parte del tabellone già qualificate Savino del Bene Scandicci e Allianz Milano.

Nel pienone annunciato del Palazzetto di Viale Tiziano le padrone di casa dell’Aeroitalia Roma iniziano il match con l’ex Bechis in regia, opposto Bici, al centro Igiede e Ciarrocchi, Melli e Rivero schiacciatrici, libero Valoppi. Anche le Pantere confermano il “6+1” dell’andata al Palaverde con Wolosz-Haak, Lubian-Fahr, Robinson Cook-Plummer, libero Moki De Gennaro.

La Prosecco DOC Imoco parte a razzo con Marina Lubian che scatena subito il braccio in battuta, due aces e coach Cuccarini deve chiedere un repentino time out con le romane sotto 1-4. Capitan Wolosz innesca a turno con successo Plummer, Robinson Cook e Haak che entrano bene in partita, ma con battuta aggressiva e il muro (bene Rivero) l’Aeroitalia gioca con entusiasmo e pareggia a quota 8. Nonostante i tuffi dell’ottima Valoppi, le Pantere con pazienza sfruttano le loro tante soluzioni e scappano nuovamente (8-12), secondo time out della panchina di Roma. Si rivede anche Lubian puntualissima in fast (6 punti nel set, 67% in attacco) per tenere il vantaggio, poi incrementato dal muro di Robinson Cook (11-16). L’olimpionica USA spinge e con lei le sue compagne, arriva anche l’ace di Sarah Fahr che regala il break, poi Haak, grande protagonista (6 punti, 71% in attacco nel set) è infallibile (12-19) e per Roma sono dolori nonostante una Bici mai doma (5 punti nel set). La ricezione (con De Gennaro e Robinson Cook c’è anche Gennari) sostiene bene capitan Wolosz (61% in attacco) e per la Prosecco DOC Imoco è facile chiudere il primo set 17-25 con il colpo finale di Fahr.

Nel secondo set le Pantere sfoderano una serie di muri che mettono in ambasce l’attacco di casa, solo qualche errore di troppo in battuta limita l’avvio della squadra di coach Santarelli che comunque prende un minimo vantaggio: 6-8. Con la regia difensiva di Moki De Gennaro e la capacità di Wolosz di riproporre temi imprevedibili al muro di casa nei contrattacchi, la Prosecco DOC Imoco continua a martellare (10-14): Plummer è efficace (4 punti, 2 muri), Marina Lubian in versione colubrina piazza un altro ace, poi Fahr mura (( di squadra nel set) e il divario si allarga con Roma che fatica a reagire (10-16). La centrale azzurra colpisce anche in attacco, poi Haak (7 punti nel set con 3 muri) incrementa il bottino e le Pantere scappano via imprendibili (13-21). Bechis e compagne cedono di schianto sotto i colpi della corazzata gialloblù che si dimostra un team “in missione”, per niente addolcite dal clima pasquale. Wolosz e compagne non fanno regali e marciano spedite senza sbagliare nulla: 13-25 e la semifinale è vicina.

Nel terzo set la Prosecco DOC Imoco tiene il ritmo alto e non è una buona notizia per Roma: Wolosz si affida a Fahr e Plummer in attacco, Bella Haak è implacabile a muro e Conegliano avanza (3-5) grazie anche a una De Gennaro sempre sul pezzo anche nella bolgia del palasport romano. Bici a suon di mani e fuori tiene viva Roma, Ciarrocchi le dà una mano a muro, l’Aeroitalia resta vicina e poi aggancia (9-9). L’opposta albanese di Roma (14 punti alla fine) continua a spingere, suo anche l’ace del 10-11, poi coach Santarelli deve chiamare il suo primo time out sul 10-13 con i tifosi capitolini che alzano i decibel di Viale Tiziano.

Le attaccanti di Roma sparano a tutto braccio dando il tutto per tutto (10-14) con una Bici vera guerriera, ma di là c’è Haak ed è subito -2 (12-14). La fiammata di Roma si esaurisce presto, la Prosecco DOC Imoco dopo aver superato la sfuriata giallorossa riprende in mano la situazione: prima Marina Lubian (MVP con 10 punti, irresistibile in battuta con 4 aces, 55% in attacco) , poi pareggio a quota 16 con ace di Isabelle Haak, anche oggi devastante (top scorer con 20 punti, 61% in attacco e ben 5 muri!), poi inesorabili le Pantere scappano via verso l’ennesima vittoria di una stagione dove la Prosecco DOC Imoco è ancora imbattuta dall’inizio. La semifinale è a pochi passi e le Pantere spingono decise nello sprint finale, Robinson Cook (anche lei in doppia cifra con 10 punti) e Haak danno la prima spallata (17-20), poi c’è anche l’ace di “Kesh” che spiana la strada. Roma resta insidiosa fino alla fine, risale fino a -2 (22-20), ma quando Wolosz e compagne vogliono chiudere lo fanno con autorità ed escono tra gli applausi del pubblico con il 21-25 di Kat Plummer (11 punti, 2 aces) che termina la contesa e la stagione di Roma mentre la Prosecco DOC Imoco festeggia la semifinale raggiunta con grande autorità.

Per l’Aeroitalia Smi Roma la stagione finisce qui, al cospetto delle imbattibili, ma lo splendido pubblico giallorosso tributa alla fine un lungo, calorosissimo applauso alle proprie beniamine protagoniste di un campionato, da neo-promosse, davvero eccezionale che ha riportato i Play Off nella Capitale dopo 26 anni. Per Roma della pallavolo, tornata a giocare nel Palazzetto dello Sport, è solo il primo atto di una nuova era.

I PROTAGONISTI-

Marta Bechis (Aeroitalia Smi Roma)- « Chiudiamo la stagione con il sorriso e non con le lacrime. E’ stato un anno bellissimo, inaspettato per i più, abbiamo raggiunto obiettivi a cui nessuno credeva. Ci lascio il cuore qui a Roma. E’ stato un bellissimo progetto, con una squadra meravigliosa. Siamo cresciute tanto in due anni e il lavoro ci ha portato a questo risultato. Per me è stato bello far parte di questo progetto. Il feeling di squadra è servito tantissimo. L’amalgama trovata ci ha portato a qualcosa di grande. Lo scorso campionato lo abbiamo chiuso con tanti record e quest’anno altrettanto. Si è creato un feeling stupendo, soprattutto quando se ne è andato un elemento della squadra che per noi era importante. Li ci siamo guardate negli occhi e siamo diventate più ciniche e combattive ».

Isabelle Haak (Prosecco Doc Imoco Conegliano)- « E' stata una partita che ci aspettavamo difficile perchè ci ricordiamo quanta fatica avevamo fatto in regular season contro Roma nel loro palazzetto molto caldo. Siamo state brave oggi a gestire il match e a spingere da inizio partita, iniziando meglio rispetto a gara1 riuscendo a limitare una squadra pericolosa come Roma. Abbiamo giocato bene, sbagliato poco e lavorato bene di squadra, adesso ci riposiamo un po' e poi pensiamo alla semifinale perchè sarà importante essere come sempre concentrate sul prossimo obiettivo ».

IL TABELLINO-



AEROITALIA SMI ROMA - PROSECCO DOC IMOCO CONEGLIANO 0-3 (17-25 13-25 21-25)

AEROITALIA SMI ROMA: Rivero 6, Ciarrocchi 3, Bici 14, Melli 6, Igiede 7, Bechis, Valoppi (L), Schwan 1, Rucli, Muzi, Madan Rosales. Non entrate: Ferrara (L). All. Cuccarini.

PROSECCO DOC IMOCO CONEGLIANO: Robinson-cook 10, Lubian 11, Wolosz, Plummer 10, Fahr 8, Haak 22, De Gennaro (L), Gennari. Non entrate: Bugg, Piani, Bardaro (L), De Kruijf, Lanier, Squarcini. All. Santarelli.

ARBITRI: Papadopol, Vagni

Durata set: 23', 23', 27'; Tot: 73'.

MVP: Marina Lubian (Prosecco Doc Conegliano

Spettatori: 3200