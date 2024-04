Starting Six: Novara e Chieri a Gara 3, ok Conegliano, Scandicci e Milano

ROMA- Le emozioni di Gara 2 dei quarti dei Play Off scudetto nella puntata odierna di Starting Six. Con il commento tecnico di Pasquale Di Santillo le immagini delle vittorie di Conegliano, Scandicci e Milano che, rispettando il pronostico, hanno ribadito la loro maggiore caratura tecnica già emersa durante la regular season, rispettivamente su Roma, Vallefoglia e Milano, chiudendo il discorso qualificazione in Gara 2.

Le squadre che chiudono la stagione escono comunque a testa altissima dalla corsa al titolo dopo una stagione comunque molto positiva. Da circoletto rosso i 3200 spettatori del Palazzetto dello Sport di Roma che hanno salutato la formazione giallorossa, passata in pochi mesi dall’A2 alla lotta per lo scudetto, con una grandissima ovazione. L’unica sfida che invece si risolverà in Gara 3 è quella fra Novara e Chieri con le azzurre di Bernardi che sbancano il Pala Gianni Asti annullando la sconfitta patita in Gara 1. In Overthestat immagini e numeri delle partite dello scorso weekend per sottolineare il rendimento delle maggiori protagoniste della nostra serie A1.