Novara soffre ma conquista la semifinale

NOVARA- L' Igor Gorgonzola Novara conquista il diritto di battersi con l Prosecco Doc Conegliano nella semifinale dei Play Off scudetto. La squadre di Bernardi fa sua Gara 3 dei Quarti superando 3-1 (22-25 25-21 25-22 25-23) una combattiva Reale Mutua Fenera Chieri che comunque esce dai Play Off a testa alta, dopo aver strenuamente combattuto anche stasera per cercare di stupire ancora.

Al PalaIgor l'incontro si dimostra subito equilibrato: sia nel primo che nel secondo set, le squadre si affrontano a viso aperto, rispondendo l'una ai colpi dell'altra. Il primo parziale premia le collinari, ben lanciate da Grobelna (19 punti a fine partita), il secondo regala il pareggio alle padrone di casa. La svolta dell'intero confronto si ha nel terzo gioco, dove le ragazze di coach Bregoli non riescono a concretizzare il vantaggio sul 14-19, subendo la rimonta novarese che passa 25-22 e poi chiude i giochi in un quarto set altrettanto combattuto. MVP per la seconda volta di fila la russa Markova, ancora schierata come opposto, che realizza 23 punti, ben sostenuta dalle bande Bosetti (14) e Szakmary (15, 5 muri) e dal solito contributo di Danesi (11). Per Chieri, due errori pesanti in battuta sui finali di terzo e quarto set per capitan Groblena, comunque top scorer delle sue, seguita dai 17 punti di Skinner e i 13 (4 muri) di Zakchaiou.

Grobelna in attacco e Skinner con un muro danno a Chieri i primi due punti del match. Le biancoblù mantengono due lunghezze di vantaggio fino al 4-6 quando Novara pareggia 6-6 con Danesi e Bonetti per poi scappare via 11-7 con un’ispiratissima Danesi. Sul 13-10 il vento torna a soffiare a favore delle chieresi che si riavvicinano a 13-12 con Skinner e Zakchaiou, e passano a condurre 14-16 con un muro di Zakchaiou e un attacco della neo entrata Omoruyi. Da lì in poi Chieri gestisce benissimo in vantaggio arrivando a guadagnare quattro palle set dopo il 20-24 di Grobelna. I primi due set-point se ne vanno per l’errore al servizio del capitano e l’attacco di Bosetti. Time-out di Bregoli e al rientro in campo Malinov di seconda conclude la frazione 22-25.

Serrato punto a punto nel secondo set, fino al 10-10. Dopo un break di 3 punti siglati da Szakmary, Bonifacio e Markova coach Bregoli inserisce Omoruyi al posto di Kingdon. Chieri ritrova la parità a 16 con un muro di Gray e passa a condurre 17-18 con Skinner. Ancora sopra 19-20, nel finale le biancoblù subiscono un filotto di 4 punti (due errori e due punti di Markova) che capovolgono il punteggio in 23-20. Zakchaiou con un muro interrompe la serie novarese, quindi Markova e Bosetti chiudono il set 25-21. Nelle statistiche del parziale svetta in attacco Markova:9 punti col 75% di positività in attacco.

Parte forte Chieri nel terzom parziale che in un batter d’occhio su porta a 4-9. Su ficcante servizio di Markova gli attacchi di Bosetti spingono Novara a 8-9. Kingdon ferma la rimonta gaudenziana, poi Gray, Kingdon e Skinner firmano un nuovo allungo (10-13). Le fasi centrali restano favorevoli a Chieri che raggiunge il distacco massimo di 5 punti sul 14-19 (muro di Gray). Il set sembra in mano alle biancoblù ma Markova riporta Novara a 19-21. In questa fase Chieri dà una mano alle avversarie con diversi errori non forzati e le padrone di casa volano via a 23-21, per chiudere senza problemi 25-22 con Bosetti.

Con i punti di Markova e Danesi le gaudenziane iniziano con un 7-3 il quarto set. Omoruyi rientra in campo al posto di Kingdon. Il gioco resta in mano a Novara che conduce di qualche lunghezza fino a 17-13, quando un’ispiratissima Omoruyi firma il pareggio a 17-17. Sul 19-19 Markova e Szakmary danno un punto break di vantaggio a Novara che da lì in avanti non si fa più prendere. Il 24-22 messo a terra da Bosetti frutta due palle match. La prima se ne va su servizio lungo di Bartolucci. Lo scambio successivo, combattutissimo, si conclude con l’attacco vincente di Markova che frutta il 25-23.

I PROTAGONISTI-

Marina Markova (Igor Gorgonzola Novara)- « Sono molto orgogliosa di ogni componente della squadra e dello staff, in questo successo, che non era né facile né scontato, c'è davvero il contributo di ognuno di noi. A questo punto possiamo giocarci la semifinale, che era il nostro obiettivo e personalmente sono felicissima di poter tornare a sfidare Conegliano: in campionato ho dovuto dare forfait in corsa a causa di un infortunio, ora non vedo l'ora di poterci riprovare e giocare nuovamente contro di loro ».

Max Gallo (Direttore Sportivo Reale Mutua Fenera Chieri)- « Siamo molto orgogliosi di questo gruppo, di quello che ha fatto nella stagione. Anche questa sera ci è mancato poco. Il terzo set purtroppo l'abbiamo gestito forse con poca lucidità, nel senso che dovevamo chiuderlo. Peccato, ma la squadra è rimasta in campo fino alla fine lottando e questo è il leitmotiv della stagione. La sconfitta brucia un po' perché credo non siamo meno di loro e questa sera l'abbiamo dimostrato. Complimenti alle ragazze di Novara per il passaggio del turno, ma sono orgoglioso della nostre ragazze ».

IL TABELLINO-

IGOR GORGONZOLA NOVARA – REALE MUTUA FENERA CHIERI ’76 3-1 (22-25 25-21 25-22 25-23)

IGOR GORGONZOLA NOVARA: Danesi 11, Bosio 2, Szakmary 15, Bonifacio 7, Markova 25, Bosetti 14, Fersino (L), De Nardi, Bartolucci, Akimova, Chirichella. Non entrate: Buijs, Kapralova, Guidi (L). All. Bernardi.

REALE MUTUA FENERA CHIERI ’76: Kingdon Rishel 4, Gray 5, Grobelna 19, Skinner 17, Zakchaiou 13, Malinov 3, Spirito (L), Omoruyi 8, Weitzel 4, Morello, Rolando. Non entrate: Anthouli, Jatzko, Kone (L). All. Bregoli.

ARBITRI: Piana, Cerra.

Durata set: 28′, 29′, 29′, 35′; Tot: 121′.

MVP: Marina Markova (Igor Gorgonzola Novara)

Spettatori: 2560