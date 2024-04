Starting Six: Novara in semifinale sfiderà Conegliano

ROMA-Starting Six, l’ormai seguitissimo osservatorio sul volley femminile, ci racconta, nell’edizione del venerdì la conclusione delle serie dei Quarti di Finale con la sofferta vittoria in rimonta di Novara su Chieri. In The List ci si proietta immediatamente nelle sfide di semifinale, che prenderanno il via domani con l’equilibrato confronto fra Scandicci e Milano, seconda e terza forza della Regular Season, che certamente si daranno battaglia senza esclusione di colpi per raggiungere la Finale. Tutto da vivere il duello che profuma di azzurro fra le due opposte della nazionale, Antropova da una parte ed Egonu dall’altra. Ne vedremo delle belle. Smaltite le fatiche di mercoledì Novara, domenica si dovrà confrontare contro l’inaffondabile Conegliano. Pronostico a senso unico ma Chirichella e socie vogliono provare a smentire tutti. In Social Club Giulia Pisani, nelle sue ‘Pillole di Piso’ ci spiega gli schemi ‘due’, ‘fast’ e ‘B’ che vedono la palleggiatrice servire in attacco la centrale posizionata alle sue spalle per eludere i muri avversari.