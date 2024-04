Starting Six: Scandicci e Conegliano ok, Milano e Novara ko

ROMA- Starting Six, l’osservatorio bi-settimanale sulla pallavolo femminile, ci riporta immediatamente alle immagini di Gara 1 delle semifinali scudetto. Entrambe le partite sono finite 3-0 con i successi di Scandicci, che per la prima volta in stagione supera Milano proprio nel momento topico della corsa al titolo, e Conegliano che prosegue nel suo percorso netto surclassando al Pala Verde le storiche rivali di Novara inanellando la 45a vittoria stagionale di fila. Il focus su questa sfida nella rubrica Match&Play. L’approfondimento di Overthestat invece è sulla sfida fra le due opposte azzurre, Antropopa e Egonu che si sono confrontate a Palazzo Wanny. Il duello è stato vinto nettamente dalla italo-russa a cui è stato assegnato plebiscitariamente il titolo di MVP del match. Paola invece, decisamente sotto tono, ha chiuso con 17 punti totali e solo il 13% in attacco.