Mercoledì sera Gara 2 dei Play Off scudetto

ROMA- Gara 2 delle semifinali Play Off andrà in scena domani al Pala Igor e all'Allianz Cloud di Milano. due sfide,Milano-Scandicci e Novara- Conegliano , che possono essere già decisive per designare le finaliste per lo scudetto qualora a vincere fossero le due formazioni impegnate in trasferta, vittoriose fra le mura amiche nel weekend scorso.

Il primo fischio d’inizio è in programma alle 19, con la sfida tra la squadra di coach Santarelli e quella di coach Bernardi in diretta televisiva su Sky Sport Arena e in streaming VBTV. Il verdetto del primo confronto è stato perentorio, con le gialloblu di capitan Wolosz dominanti contro le avversarie. Ma i Playoff hanno dimostrato negli anni la loro imprevedibilità e le zanzare faranno tutto il possibile per replicare l’impresa in casa di Chieri dei Quarti di Finale e rinviare ogni sentenza a Gara 3.

Un’ora e mezza più tardi, dalle 20.30 su Rai Sport e VBTV le ragazze di coach Gaspari proveranno a cancellare il 3-0 di Palazzo Wanny subìto dalle rivali, guidate da coach Barbolini. Match condizionato dai tanti errori delle meneghine (25), ma anche dalle fiammate di Antropova e Zhu, in forma fisica strepitosa durante questa post season. Come lo scorso anno, l’obiettivo di Milano resta quello di pareggiare subito i conti per poi tornare a Firenze per lo scontro decisivo.

LE DUE SFIDE-

IGOR GORGONZOLA NOVARA- PROSECCO DOC IMOCO CONEGLIANO-

Igor Gorgonzola Novara e Prosecco DOC Imoco Volley e di nuovo di fronte domani al PalaIgor di Novara nella gara2 di semifinale scudetto iniziata domenica con il primo successo delle Pantere, campionesse d'Italia in carica, che hanno sconfitto le "farfalle" piemontesi per 3-0. Gara2 si giocherà domani, mercoledì 10 aprile alle 19.00 al PalaIgor di Novara, eventuale gara3 sabato 13 al Palaverde. Squadra al completo per coach Santarelli.

PRECEDENTI: 46 (10 successi Igor Gorgonzola Novara, 36 successi Prosecco Doc Imoco Conegliano)

EX: Anna Danesi a Imoco Volley Conegliano nel 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019; Eleonora Fersino a Imoco Volley Conegliano nel 2018/2019, 2019/2020



Daniele Santarelli (Allenatore Prosecco Doc Imoco Conegliano)- « Dobbiamo avere bene in testa che la prima partita non conta, bisogna resettare e ripartire con la massima concentrazione perchè certamente Novara non sarà quella di gara1 e di fronte al suo pubblico domani giocherà il tutto per tutto per prolungare una stagione finora molto positiva per il team piemontese. Hanno giocatrici giovani come Markova e Akimova alla prima esperienza nel campionato italiano e a livello playoff, è normale che abbiano alti e bassi e sono certo che in casa loro con la spinta del pubblico amico stavolta cercheranno di metterci in difficoltà rispetto a gara1. Noi però stiamo bene, sono orgoglioso di come la squadra sia arrivata a questo periodo e dobbiamo continuare a giocare bene, se faremo una partita come sappiamo possiamo strappare il biglietto per la finale, ci proveremo perchè vogliamo raggiungere prima possibile l'obiettivo ».

ALLIANZ VERO VOLLEY MILANO - SAVINO DEL BENE SCANDICCI-

Dentro-fuori nella corsa al tricolore per l’Allianz Vero Volley Milano che domani, mercoledì 10 aprile alle ore 20.30 (attende la Savino Del Bene Scandicci all’Allianz Cloud per Gara-2 della Semifinale dei Play Off Scudetto di Serie A1 Tigotà 23/24. Sconfitte in Gara-1 per 3-0 dalle toscane sabato sera, Orro e compagne sono obbligate a vincere con qualunque tipo di risultato per allungare la Serie contro Scandicci a Gara-3, da giocarsi eventualmente di nuovo a Palazzo Wanny di Firenze. Carattere e tanto cuore: ecco le armi che la formazione lombarda dovrà tirare fuori per difendere il campo amico e continuare a sperare di raggiungere, per la terza stagione consecutiva, la Finale Scudetto. Capitan Di Iulio e compagne sono invece ad una vittoria hanno così fatto un passo avanti verso l’approdo alla Finale, un traguardo mai raggiunto dalla Savino Del Bene Scandicci.

PRECEDENTI: 27 (13 successi Savino Del Bene Scandicci, 14 successi Allianz Vero Volley Milano)

EX: Brenda Castillo a Savino Del Bene Scandicci nel 2021/2022, 2022/2023; Isabella Di Iulio a Vero Volley nel 2019/2020; Beatrice Parrocchiale a Vero Volley nel 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 - Allenatori: Simone Bendandi a Savino Del Bene Scandicci nel 2017/2018, 2018/2019.

Marco Gaspari (Allenatore Allianz Vero Volley Milano)- « I Playoff hanno questo fascino di resettarsi al termine di ogni sfida, bella o brutta che sia. Di sicuro Gara-1 ha messo in luce una Scandicci che ha avuto pazienza e una Milano che ha avuto fretta di chiudere determinate azioni. Quello che dobbiamo cambiare sicuramente è la gestione dell’errore, soprattutto perché dall’altra parte della rete c’è una squadra forte. Questo ci deve essere da lezione, ma noi dobbiamo scendere in campo con la consapevolezza delle cose buone fatte, avere pazienza nelle situazioni di difficoltà e approfittare dei momenti giusti. Ci creeremo le opportunità, ma sarà fondamentale essere lucidi. Ho molta fiducia nella mia squadra ».

PROGRAMMA E ARBITRI GARA 2 DI SEMIFINALE PLAYOFF SERIE A1-



Mercoledì: 10 aprile 2024, ore 19.00



Igor Gorgonzola Novara - Prosecco Doc Imoco Conegliano Arbitri: Pozzato, Cappello (Serie 0-1)



Mercoledì: 10 aprile 2024, ore 20.30



Allianz Vero Volley Milano - Savino Del Bene Scandicci Arbitri: Puecher, Saltali (Serie 0-1)