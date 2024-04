Starting Six: Scandicci e Novara firmano due grandi imprese

ROMA- Nella puntata odierna di Stating Six al Femminile le parole di Pasquale Di Santillo e le immagini ci riportano alle Gara 2 di semifinale Play Off che hanno fatto registrare due eventi che possiamo definire storici: la vittoria di Scandicci a Milano che ha chiuso i conti nella serie, e proiettato, per la prima volta nella sua storia, la squadra di Barbolini nella finale che vale lo scudetto; la prima sconfitta stagionale di Conegliano che cade a Novara, al cospetto di una scatenata squadra di Bernardi, che riapre i giochi permettendo alle azzurre di impattare sull’ 1-1 il computo della sfida e di potersi giocare al Pala Verde l’accesso all’atto conclusivo di questa stagione. In Match Play il focus proprio sull’impresa delle igorine che hanno fermato le ‘imbattibili’ dopo 45 vittorie consecutive. Le pantere non perdevano da Gara 3 della finale scudetto dello scorso anno. Markova e Szakmary hanno trascinato le piemontesi ad un successo, che comunque vada, resterà nella storia di questo campionato. Social Club ci regala le ‘pillole di Piso’ il consueto e seguitissimo approfondimento di Giulia Pisani che spiega agli spettatori gli schemi per le opposte da seconda linea. Zero, gamma e pipe, i diversi attacchi da seconda linea che possono mettere le giocatrici di posto 2 di schiacciare partendo da dietro.