Conegliano in gran spolvero, Novara deve arrendersi

VILLORBA (TREVISO)- Le pantere ferite, dopo la prima sconfitta stagionale patita mercoledì sera al Pala Igor, si riscattano alla grande superando in Gara 2 di Semifinale 3-0 (25-19 25-22 25-20) l'Igor Gorgonzola Novara, in un Pala Verde ribollente di tifo, conquistano l' 8a finale scudetto della sua storia e sono pronte, da mercoledì a sfidare la Savino del Bene Scandicci.

Le campionesse d’Italia schierano in regia capitan Wolosz, opposta Isabelle Haak, al centro Fahr-Lubian, schiacciatrici Robinson Cook e Plummer, libero Moki De Gennaro. Coach Bernardi invece si presenta Bosio-Markova, centrali Bonifacio e l’ex Danesi, schiacciatrici e Bosetti, libero l’altra ex Eleonora Fersino.

Dopo la premiazione di Monica De Gennaro quale Miglior Pallavolista Italiana del 2023 secondo i voti dei giornalisti italiani e dei followers di Volleyball.it, inizia un match al calor bianco dove la tensione è notevole in campo e sugli spalti. E’ battaglia aperta fin dai primi scambi con un’intensità pazzesca in ogni scambio. Nel clima infuocato il sangue caliente di Moki De Gennaro esalta a suon di difese il pubblico gialloblù, dai suoi recuperi nascono preziosi contrattacchi per Haak che, insieme ai muri di Plummer e Fahr regala il primo importante break alle campionesse in carica (9-6). Time out di coach Bernardi. Kelsey Robinson Cook (5 punti nel set) firma il +5 (12-7), poi Bosio comincia ad innescare le sue centrali e l’Igor torna a macinare gioco dopo un momento di sbandamento (13-9). Entra anche Gennari per puntellare la seconda linea, poi sul 15-10 c’è un altro time out di Novara, ma nonostante i tentativi di Bosetti (5 punti nel set) il flusso gialloblù è straripante e la Prosecco DOC Imoco insiste, capitan Wolosz mura Bosetti e il vantaggio si dilata (18-10). E’ il break decisivo, nel finale Wolosz gestisce saggiamente un’ottima Haak (7 punti con il 64% in un ottimo primo parziale della bomber svedese).e le altre attaccanti per chiudere il primo set 25-19.

Nel secondo set Fersino e compagne cercano di reagire subito, ma dopo il 3-6 iniziale con difesa, muro e grande concentrazione la squadra di coach Santarelli raggiunge e sorpassa le ospiti in un amen (8-7). La lotta è sempre più intensa, Marina Lubian entra prepotentemente in gara con fast ed ace per il 13-12, poi serve in bagher Haak per il +2 che accende i tifosi gialloblù. Markova prova a farsi sentire da seconda linea, ma la Prosecco DOC Imoco dei primi due set è lontana parente di quella “fallosa” del PalaIgor e giocando con ordine e il loro proverbiale “muro-difesa” le Pantere allungano ancora con un colpo di classe di Robinson Cook (17-14).

La squadra ospite tiene però senza disunirsi e ritrovando i colpi pesanti di Markova (8 punti nel set) riesce a pareggiare e a mettere anche la testa avanti (18-19). E’ battaglia al Palaverde. Il finale di set è adrenalina pura in un testa a testa stellare, Kat Plummer è decisiva nel finale (8 punti a tabellino nel set con il 61%!) mette giù palloni pesanti, procurando a suon di schiacciate vincenti il doppio set point (24-22) per le Pantere che chiudono al primo tentativo con l’ace di Wolosz.

Con un set ancora da conquistare per raggiungere la finale, De Gennaro e compagne devono però ancora sudare contro una Igor Gorgonzola mai doma che onora fino in fondo la sua ottima stagione. Le ospiti ci provano (8-10), ma Kat Plummer è “on fire” (sarà meritatamente MVP dopo una prova da punti ) e pareggia i conti alternando potenza e pallonetti. De Gennaro fa impazzire il pubblico con le sue super difese, poi Fahr alza il muro del 15-13 che lancia Conegliano. Time out di coach Lollo Bernardi. Arrivano anche i muri delle centrali, prima Fahr poi Lubian per tenere a distanza la reazione delle ospiti, che provano anche il doppio-cambio con Bartolucci e Akimova. Ulteriore allungo per un’essenziale Bella Haak che va a segno con costanza (19-15), il traguardo è vicino ed è pandemonio al Palaverde!

Ora è la volta di Bella Haak a martellare (22-17) e il traguardo dell’ottava finale (7° consecutiva) è vicino per la Prosecco DOC Imoco che chiude tra gli applausi e il tripudio generale per 25-20 con il colpo finale di Fahr che fa esplodere il Palaverde. Mercoledì Conegliano e Scandicci inizieranno proprio nella tana delle Pantere un’inedita finale scudetto che darà ancora grande spettacolo per chiudere in bellezza questi straordinari playoff.

Mercoledì alle 20.30 al Palaverde si comincia la finale n°8 della storia, con l’inedita avversaria Savino del Bene, la prevendita on line su Vivaticket.it inizia domani alle 12.00 per non perdersi il primo atto della serie (al meglio delle 5 gare) che aggiudicherà lo scudetto 2023/24.

I PROTAGONISTI-

Sarah Fahr (Prosecco Doc Imoco Conegliano)- « Dopo la prima sconfitta della stagione mercoledì ci siamo guardate negli occhi e ricompattate perchè volevamo questa finale e l'abbiamo raggiunta giocando come sappiamo. Quando giochiamo così siamo forti ed è difficile batterci, con l'aiuto di un pubblico fantastico poi è stato ancora più bello. Siamo veramente orgogliose di quello che abbiamo fatto, siamo ancora una volta in finale e ce lo siamo meritate giocando una grande partita contro un'avversaria che si è dimostrata attrezzata come Novara. Ora godiamoci questo successo, ma da domani testa alla finale con Scandicci, sarà un'altra grande battaglia ».

Greta Szakmary (Igor Gorgonzola Novara)- « Sono felice e triste al tempo stesso. Abbiamo fatto una grande stagione, nonostante le grandi difficoltà, dando il massimo in ogni occasione e fino all'ultimo, senza mai darci per vinte e per questo sono orgogliosa di me, delle mie compagne e di tutti. Sono triste perché la stagione è finita ed è capitato con una sconfitta, quando ovviamente avremmo preferito continuare a giocarci il titolo. Per il resto, sono davvero felice: aver vissuto una stagione in un grande club come Novara è motivo di vanto e orgoglio per me ».

IL TABELLINO-

PROSECCO DOC IMOCO CONEGLIANO - IGOR GORGONZOLA NOVARA 3-0 (25-19 25-22 25-20)

PROSECCO DOC IMOCO CONEGLIANO: Haak 18, Robinson-cook 12, Lubian 7, Wolosz 2, Plummer 15, Fahr 7, De Gennaro (L), Gennari, Bardaro, Bugg. Non entrate: De Kruijf, Lanier, Squarcini, Piani (L). All. Santarelli.

IGOR GORGONZOLA NOVARA: Szakmary 7, Danesi 7, Markova 15, Bosetti 7, Bonifacio 6, Bosio 1, Fersino (L), Akimova 1, De Nardi, Bartolucci. Non entrate: Kapralova (L), Chirichella, Guidi, Buijs. All. Bernardi.

ARBITRI: Vagni, Goitre.

Durata set: 27', 29', 26'; Tot: 82'.

MVP: Kathryn Plummer (Prosecco Doc Conegliano)

Spettatori: 5344