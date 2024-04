Starting Six: Conegliano conquista la finale scudetto

ROMA- Starting Six al femminile ci riporta con le immagini e i commenti a Gara 3 della semifinale nella quale Conegliano, in un Pala Verde come sempre strapieno e ribollente di tifo, ha superato una Novara che ha lottato ma nulla ha potuto sotto i colpi di Haak e compagne. Una vittoria, arrivata con un netto 3-0, quella delle pantere che ‘vendica’ la sconfitta patita in Gara 2 al Pala Igor, sin qui l’unica subita dalla squadra di Santarelli nel corso della stagione. Ottava finale scudetto per la formazione veneta, la sesta consecutiva, nelle ultime undici stagioni, un traguardo straordinario. Plummer (MVP dell’incontro con il 52% in attacco) è stata la protagonista assoluta del match ma tutto il 6+1 della Prosecco Doc ha dato spettacolo.