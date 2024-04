Starting Six: standing ovation per Scandicci

ROMA -Starting Six al femminile nel numero di questo venerdì non può che soffermarsi sulla grande impresa di Scandicci che in Gara 1 della Finale Scudetto è andata a prendersi il primo punto della Serie nell’inviolato Pala Verde al cospetto di una Conegliano, che dopo una stagione straordinaria nella quale ha inanellato 45 vittorie consecutive, proprio sul più bello sta mostrando qualche crepa. Conosciuta la prima sconfitta stagionale in Gara 2 delle semifinali contro Novara, le pantere si sono dovute arrendere mercoledì sera al cospetto della formazione di Barbolini che ha consolidato la convinzione nei propri mezzi che l’autorizzano a sognare il primo tricolore della loro storia. Ma domani si torna in campo a Palazzo Wanny per Gara 2 e, c'è da giurare, saranno ancora scintille.

In Overthestat si sottolineano come Gara 1 sia stato un concentrato di spettacolo come attestano i numeri di squadra ed individuali. Spiccano le prestazioni di Antropova (MVP del match con 31 punti e il 50% di efficienza il attacco) e, dall’altra parte del campo, di Haak (34 punti e il 50% in attacco). La sottile differenza fra le due squadre è sottolineata dal numero di errori (39 per Conegliano contro i 33 di Scandicci), quasi in parità la sfida degli ace (9 per le pantere 8 per le toscane). Decisivi i muri (7 a 14 a favore di Scandicci).

Immancabili in Social Club le ‘Pillole di Piso’ rubrica nella quale Giulia Pisani analizza tecnicamente gli attacchi dalla seconda linea delle schiacciatrici, la pipe e le possibili varianti.