Starting Six: Conegliano si prende di forza Gara 2

ROMA- La puntata del martedì di Starting Six ritorna alle emozioni di Gara 2 della Finale Play Off nella quale l’orgoglio di Conegliano, ha permesso alle pantere di restituire a domicilio il ko che avevano subito in Gara 1 al Pala Verde. Come nella prima sfida il match si è risolto al tie break con le Campionesse d’Italia capaci di risalire la china rimontando due volte prima dall’1-0 e poi dal 2-1, riuscendo poi a risolverla al tie break. Protagonista assoluta di serata Monica De Gennaro premiata per il suo strepitoso rendimento in difesa come MVP del match. Overthestat ci legge in maniera precisa i numeri del match attraverso i quali si evincono meriti e demeriti delle due squadre. Scandicci ha sbagliato meno della squadra di Santarelli (24 contro 35 errori) ma ha pagato le peggiori percentuali in attacco (36% contro 40%) e in ricezione (36% contro 53%). La straordinaria prestazione di Antropova, capace di mettere a terra 34 pesantissimi palloni non è stata però sufficiente a portare la squadra di Barbolini al successo. Match&Play abbandona il palcoscenico dell’A1 per andare in A2 a commentare la battaglia per la promozione fra Futura Giovani Busto Arsizio e CDA Talmassons che si contendono il secondo pass dopo quello già conquistato da Perugia al termine della Pool Promozione. Il primo round è andato alla squadra di Barbieri che è andata ad espugnare il Pala Borsani di Castellanza con il massimo punteggio guadagnandosi il match ball che potrà sfruttare in Gara 2 giovedì sera davanti al pubblico di casa.