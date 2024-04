Starting Six: Conegliano ora è avanti

ROMA- Pasquale Di Santillo ci racconta, nella puntata del venerdì di Starting Six, della seconda vittoria di Conegliano nella serie che porta allo scudetto Femminile. Come nelle altre due sfide le due formazioni se le sono date di santa ragione anche se stavolta la contesa si è risolta in quattro set e non al tie break. Non per questo il match è stato meno equilibrato dei precedenti con ben tre set conclusi ai vantaggi, due a favore delle ‘pantere’ e uno, il secondo che aveva riaperto i giochi, per Zhu e compagne. Nel quarto e decisivo parziale è uscita fuori la forza collettiva delle ragazze di Santarelli, che hanno usufruito di una Haak mostruosa (41 punti), ma hanno però dovuto egualmente faticare per superare le resistenze delle toscane trascinate da un’Antropova come sempre difficilmente marcabile. Gara 4 di sabato, in programma a Palazzo Wanny, potrà essere la partita del settimo scudetto per De Gennaro e socie ma Scandicci ovviamente farà di tutto per prolungare la sfida.