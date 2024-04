Volley Mercato: Giovanni Caprara torna in Italia, allenerà la UYBA

BUSTO ARSIZIO- La UYBA Busto Arsizio vuole rilanciare le sue ambizioni in A1 Femminile, dopo le sofferenze della scorsa stagione, affidando la panchina ad un tecnico dalla grande esperienza internazionale: Giovanni Caprara . «Sono fortemente motivato ed onorato di arrivare a Busto Arsizio in un palazzetto dello sport che io amo». Le prime parole da biancorosso del tecnico bolognese.

Classe 1962, palmares da “top coach”, Giovanni Caprara arriverà nei prossimi giorni alla E-Work Arena.

LA CARRIERA-

Nato a Medicina, Bologna, il 7 novembre del 1962, Giovanni Caprara entra di diritto nel novero degli allenatori più titolati della pallavolo italiana.

Si è seduto per la prima volta su una panchina a Bergamo, nel 1998 assistente di Marco Bonitta alla mitica Foppapedretti con la quale, in due stagioni, vince lo scudetto, due volte la Coppa dei Campioni e due volte la Supercoppa Italiana.

Caprara torna a Bergamo da primo allenatore e rivince lo scudetto nel 2003-2004 portando le orobiche sul trono della Coppa Cev, della Supercoppa Italiana e, nel 2005, della Champions League.

Il 2005 è anche l’anno che lo vede alla guida della nazionale della Russia dove piazza la tripletta: bronzo agli Europei del 2005, oro ai Mondiali del 2006 e bronzo agli Europei del 2007.

Nel 2013 è condottiero della River Piacenza che porta allo scudetto per due campionati consecutivi, 2012-13 e 2013-14, aggiungendo anche due vittoria in Coppa Italia e una in Supercoppa italiana.

Uscito dai confini dello Stivale, Giovanni Caprara è protagonista anche all’estero: alla guida delle turche dell’Eczac?ba??, nel 2015 vince la Champions League e la Coppa del Mondo per club.

Prima di arrivare a Busto Arsizio, Giovanni Caprara ha diretto le rumene del Târgovi?te che nella stagione 2020-21 ha condotto al primo storico titolo nazionale.

Nel suo palmares, il nuovo coach delle “Farfalle” annovera anche la promozione in Serie A1 conquistata sulla panchina dello Spezzano oltre a Coppa Italia e Supercoppa vinte con Reggio Calabria

Giovanni Caprara ha allenato anche Asystel Novara (2010-2011, 2011-2012), Villa Cortese (2012-2013), Casalmaggiore (2016-2017, 2017-2018), San Casciano (2018-2019, 2019-2020)

Dal 2009 al 2011 è stato Commissario Tecnico della nazionale greca, nel 2019 ha guidato la nazionale dell’Azerbaijan e alla fine dello stesso anno passa alla nazionale dei Paesi Bassi dove resta sino a marzo 2020.

Ha anche partecipato alle Olimpiadi di Pechino del 2008 quand’era coach della Russia, ottenendo il 5° posto.

Un’ultima curiosità; nel 2001, da allenatore della Virtus Reggio Calabria, Caprara aveva vinto lo scudetto poi revocato dalla Fipav per via del tesseramento irregolare di una giocatrice.

Le parole di Giovanni Caprara-

«Sono venuto a Busto dare forza al progetto tecnico: lavorare sodo, ogni giorno, in palestra. Uno degli obiettivi è quello di contribuire alla costante crescita individuale di ogni giocatrice, per trarne beneficio poi a livello di squadra. C’è un percorso da completare, ci vorrà pazienza, ma io non mi tiro certo indietro».

Giovanni Caprara spiega poi cosa l’ha convinto a scegliere la UYBA:

«Ho ricevuto diverse proposte, ma quando mi ha chiamato Carmelo Borruto non ho avuto dubbi. Lo conosco da molti anni e con lui ho sempre “parlato” la stessa pallavolo. In accordo con la società abbiamo allestito una squadra interessante. Nei prossimi giorni arriverò a Busto per il primo contatto con i componenti dello staff e con le giocatrici. Sono certo che getteremo le basi per vivere insieme una stagione soddisfacente».

Tutto ciò negli spazi dell’E-Work Arena:

«Un palazzetto dello sport che io amo assicurandovi che non è una frase fatta. Ho sempre detto, anche quando sono arrivato da avversario, che in quel palazzetto dello sport si crea un’atmosfera unica nel suo genere. Atmosfera che dovrà essere uno dei nostri punti di forza».