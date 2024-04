Volley Mercato: Roma mette in regia Sladiana Mirkovic

ROMA - Sladjana Mirkovic , che in Italia abbiamo già visto difendere i colori di Bergamo, è la nuova palleggiatrice della Aeroitalia Smi Roma. La società giallorossa ha così brillantemente colmato la lacuna apertasi con la partenza di Marta Bechis. La ventottenne serba, nata a Uzice, proviene dal PTT Spor Ankara. Sladjana è attualmente impegnata con la nazionale serba nella preparazione della VNL in vista delle Olimpiadi di Parigi 2024.

LA CARRIERA-

Con la nazionale maggiore serba è stata Campionessa del Mondo nel 2022, medaglia di bronzo alle Olimpiadi nel 2021, medaglia di bronzo alla VNL del 2022, medaglia d’oro al Campionato Europeo nel 2017 e nel 2019 e medaglia d’argento nel 2021.

Ha vinto diversi altri premi con la squadra nazionale serba e con diversi club, tra gli ultimi: 2 Campionati, 1 Coppa e 1 Super Coppa di Romania nel 2021/22 e nel 2022/23, 1 Super Coppa diTurchia nel 2020/21, 1 Campionato e 1 Coppa di Polonia nel 2017/18 e 2018/19, 1 Campionato Azero nel 2016/17, 2 Campionati, 1 Coppa e 2 Super Coppe di Serbia nel 2013/14 e 2014/15; ha giocato la finale di CEV Cup nel 2022/23.

Ha giocato in Italia con la Foppapedretti Bergamo nel 2019/20 prima di trasferirsi all’Ecasibasi Vitra Istanbul in Turchia per terminare la stagione.

Una giocatrice completa con moltissima esperienza internazionale di altissimo livello che ha scelto Roma per il suo ritorno in Italia.

Le parole della Direttrice Sportiva Barbara Rossi-

« Volevamo una giocatrice di livello internazionale. Sladjana è una palleggiatrice che è cresciuta maturando importantissime esperienze di alto livello, sia con i club in cui ha giocato che nella nazionale serba, pur avendo un'età che le permetterà di far evolvere ancora le sue qualità. La sua volontà e l’entusiasmo che ha dimostrato per l’opportunità di venire a giocare per la squadra di Roma hanno sostenuto ancora di più la nostra scelta. Il valore di Sladjana sta sia nelle capacità tecniche che nelle referenze sul suo carattere e sulla propensione a lavorare in team, componenti per noi fondamentali nella costruzione del sistema squadra. La sua volontà e l’entusiasmo che ha dimostrato per l’opportunità di venire a giocare per la squadra di Roma hanno sostenuto ancora di più la nostra scelta. ».