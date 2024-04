Starting Six: per Conegliano è festa scudetto

ROMA- L’apoteosi di Conegliano nella puntata di oggi di Starting Six. Eleonora D’Alessandro e Pasquale Di Santillo ci riportano a Gara 4 della Finale scudetto che ha celebrato il settimo sigillo tricolore della squadra di Santarelli che a Palazzo Wanny ha domato le resistenze di una indomabile Scandicci che ha lottato fino all’ultima palla, come nelle altre tre sfide ha lottato, al di là dei valori tecnici, cercando di sovvertire fino alla fine un pronostico che la dava perdente sin dall’inizio. Ma la forza delle pantere, che quest’anno hanno già messo in bacheca Supercoppa e Coppa Italia, ed ora si accingono a battersi anche nella finale di Champions League, non ha concesso scampo ad Antropova e compagne nonostante le ragazze di Barbolini avessero vinto nettamente il primo set e fossero partite a razzo anche nel secondo. Haak e socie sono state capaci di resettare nel momento di maggiore difficoltà e prendere l’abbrivio prima per pareggiare i conti in rimonta e poi finire in crescendo il match.