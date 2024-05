Volley Mercato: la Roma rinforza posto 3 con Marie Scholzel

LA CARRIERA-

Nata a Berlino (Germania), 26 anni, 190 cm, centrale, è il quarto nuovo arrivo delle Wolves per la stagione 2024/25. Marie ha giocato l’ultima stagione nel Radomka, squadra militante nella massima lega polacca, e in Italia nel 2021/22 a Bergamo. È una delle giocatrici della Germania che parteciperà alla VNL, dal 2013 gioca in pianta stabile nella nazionale tedesca, prima nelle selezioni giovanili poi dal 2015 in quella seniores. Ha vinto in ordine 3 Bundesliga nel 2016/17, 2017/2018 e 2022/23, 1 Coppa di Germania nel 2020 e 3 Supercoppe tedesche nel 2017, 2018 e 2020. Un’ottima giocatrice a muro che si distingue anche per la sua grande efficacia in attacco.

Le parole della Direttrice Sportiva Barbara Rossi-

« Marie è una giocatrice completa, di attacco e a muro, ci darà la possibilità di strutturare con diverse opzioni il nostro sistema di gioco. Anche lei è un'atleta con esperienze importanti, nei club e con la nazionale tedesca, spero che nel campionato italiano e con i colori di Roma si sviluppi ulteriormente il suo grande potenziale ».