Volley Mercato: Ana Karina Olaya talento colombiano alla UYBA

BUSTO ARSIZIO (VARESE)- Ana Karina Olaya, ventunenne colombiana di Buenaventura, è una nuova giocatrice della UYBA Busto Arsizio. La giovane schiacciatrice, che nell'ultima stagione ha giocato in Polonia, è considerata una delle più talentuose promesse del volley internazionale e cercherà in Italia l'affermazione nella pallavolo che conta.

LA CARRIERA-

Nata agonisticamente nel club colombiano del Vallecaucana, Ana Karina Olaya è arrivata in Europa nell’estate del 2020 firmando per le portoghesi del CD Aves, Nelle due stagioni successive resta in terra lusitana ma giocando per il Porto. Nella scorsa stagione, invece, la brava giocatrice ha giocato nella squadra polacca dell’Uni Opole con la quale ha disputato i play off chiudendo in settima posizione.

Le parole di Ana Karina Olaya-

«Ho scelto di venire alla Uyba perché ho riscontrato la validità e la competenza dello staff e perché giocherò con compagne esperte che mi aiuteranno a migliorare il mio rendimento in campo».

Chi è in campo Ana Karina Olaya?

«Penso di essere un persona molto calma, abituata a dare il meglio in allenamento e in partita».

Con quali ambizioni arrivi a Busto Arsizio?

«Arrivo alla Uyba con l’ambizione di aiutare la squadra e di lavorare sodo per riuscirci».

Cosa conosci della pallavolo italiana?

«Penso che il livello del campionato italiano sia molto alto anche per la presenza di tante ottime e forti giocatrici».

La Uyba ha tifosi molto appassionati: cosa vuoi dire loro?

«Voglio dire ai tifosi della Uyba di continuare a motivare la squadra. Restando insieme potremo raggiungere buoni risultati».