Volley Mercato: Sara Panetoni sarà il libero Cuneo

Arriva da Vallefoglia la ventiquattrenne Il libero, classe 2000, chiamata dai co presidenti Bianco e Manini per dare nerbo alla difesa in vista della prossima stagione

10 . 05 . 2024 19:55 2 min PanetoniGranda Cuneo