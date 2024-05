Starting Six: Fabris "risultati straordinari in Italia e all'estero"

ROMA-Con il trionfo di Conegliano in Champions League si è conclusa la lunga stagione dei club anche nel volley femminile e Starting Six per commentare quello che è stato un 2023/2024 trionfale, ha invitato a commentare i successi delle squadre italiane, che hanno messo in bacheca anche la Challenge Cup con Novara e la Cev Cup con Chieri, firmando un clamoroso en plein, il presidente della lega femminile Mauro Fabris intervistato da Pasquale Di Santillo. Il numero uno del consorzio delle società di vertice, oltre a tributare il doveroso plauso alle nostre squadre per quanto fatto in campo internazionale ha voluto sottolineare come la stagione sia stata eccezionale sotto tutti i punti di vista, anche per quel che riguarda il campionato, sia per livello tecnico, sia per il pubblico che ha gremito i palazzetti, sia per l’interesse mediatico suscitato. Un focus particolare da parte di Fabris sul ‘fenomeno’ Conegliano che rappresenta un modello non soltanto per l’Italia me per l’intero movimento mondiale della pallavolo. L’ultima riflessione sulla nazionale per alla quale in presidente della Lega augura le migliori fortune in questa lunga estate che dovrà portare alle Olimpiadi di Parigi sottolineando però, ancora una volta, il complesso rapporto fra l’attività azzurra e quella dei club, a suo dire fortemente penalizzati da un calendario forzatamente compresso in soli sei mesi proprio per dar spazio alle rappresentative azzurre.