Volley Mercato: Roma porta in Italia Amelie Rotar

LA CARRIERA-

Amélie ha sviluppato la sua carriera in Francia, con diversi Club della massima divisione, e ha maturato importanti esperienze internazionali con la maglia della nazionale francese, sia a livello giovanile che seniores, nei prossimi mesi parteciperà alla VNL e alle Olimpiadi di Parigi. Ha vinto numerosi titoli nella giovane carriera: 2 Coppe di Francia nel 2022/23 e 2023/24 con i club, 1 European Golden League nel 2022 e 1 FIVB Challenger Cup nel 2023 con la nazionale seniores. Un’ottima attaccante, che si distingue per le altezze e la varietà di colpi a disposizione, che ha scelto l’Italia e, in particolare Roma, per la sua prima esperienza in un club all’estero.

La Direttrice Sportiva Barbara Rossi-

« Amelie è un'atleta di prospettiva che si è messa in luce sia con i suoi club che con la nazionale francese. È dotata di ottimi fondamentali di attacco, di altezza e potenza. Può giocare sia come opposto che schiacciatrice, considerato che è stata utilizzata in entrambi i ruoli tra campionato e nazionale e che lei si è resa disponibile ad essere utilizzata secondo necessità. Una ragazza solare, energica, felice di venire a giocare nel campionato italiano con il club di Roma, ci sono tutti i presupposti per avere una giocatrice che si può ben immedesimare nell’identità delle Wolves ».