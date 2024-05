Volley Mercato: Olga Strantzali ritorna in A1, giocherà a Talmassons

TALMASSONS (UDINE)- Nuovo colpo in entrata per la CDA Talmassons FVG. La società friulana ha annunciato oggi l’arrivo di Olga Strantzali , schiacciatrice greca classe 1996, che andrà a rinforzare il reparto dei posti quattro per la prossima stagione. L’atleta ventottenne ha disputato le ultime due stagioni nella sua patria, vestendo le maglie di Paok e AEK Atene. La nuova schiacciatrice delle Pink Panthers farà dunque ritorno in Italia, questa volta in Friuli Venezia Giulia, dopo l’esperienza sempre in Serie A1 con la maglia di Cuneo nel campionato 2020/2021. Strantzali inoltre può vantare una grande esperienza anche a livello di Nazionale con la sua Grecia, avendo fatto parte delle selezioni giovanili prima e della Nazionale maggiore poi.

Le parole del tecnico Leonardo Barbieri-

« Cercavamo un profilo che avesse avuto già esperienza nel campionato italiano e che avesse anche esperienza internazionale. Abbiamo trovato per noi una giocatrice importante, che comunque ha ancora ampi margini di miglioramento ma di grande esperienza. Siamo convinti che potrà fare un grande campionato. La sua voglia di tornare in Italia nel campionato più bello e avvincente del mondo è qualcosa che per noi ha fatto piacere. E’ un attaccante molto tecnica, che ha qualità sia in prima che in seconda linea e siamo convinti che ci potrà dare una grande mano per raggiungere il nostro obiettivo, quello della salvezza ».

Le parole del direttore sportivo Gianni De Paoli-

« Olga Strantzali è un primo profilo importante per noi. Conosce il nostro campionato, avendoci giocato ancora giovane a Cuneo, prima di procedere con un percorso di crescita importante in Europa, tra Romania e Polonia prima di giocare nelle più importanti squadre greche, tanto da diventare il capitano della Nazionale greca. Porterà sicuramente esperienza ed equilibrio alla squadra che stiamo costruendo, dove a breve speriamo di poter aggiungere altri acquisti importanti sempre dall’estero. Con la formazione della rosa siamo a buon punto e gli obiettivi su cui ci stiamo concentrando sono davvero importanti per riuscire a costruire una squadra che possa lottare per garantirci la permanenza in A1 per il prossimo anno ».