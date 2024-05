Volley Mercato: Tessa Polder da Pinerolo a Cuneo

CUNEO-Tessa Polder giocherà per la terza stagione di fila nella nostra A1 Femminile. Dopo le stagioni a Perugia e Pinerolo la ventisettenne centrale olandese ha scelto di rimanere in Piemonte firmando un contratto che la legherà per la prossima stagione alla Cuneo Granda Volley accettando le proposte dei co presidenti Bianco e Manini che stanno contruendo un roster capace di non soffrire come lo scorso anno.