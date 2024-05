Volley Mercato: Pinerolo ha un nuovo opposto: Malwina Smarzek

LA CARRIERA-

Classe 1996, 191 cm, Malwina nasce a Lask il 3 giugno del 1996 e muove i suoi primi passi nelle giovanili della squadra della sua città per poi spostarsi nel Legionowo, squadra con la quale fa il suo esordio nella massima serie polacca. Nella stagione 2016/17 viene ingaggiata dalla società del Chemik Police dove vincerà, nelle due stagioni giocate, due scudetti e una Coppa di Polonia, premiata anche come MVP della manifestazione. Nella stagione 2018/19 Malwina arriva in Italia ingaggiata da Bergamo dove rimarrà per due stagioni prima di approdare a Novara. Breve parentesi a Kaliningrad prima di terminare la stagione 2021/22 in patria tra le fila del Developres Rzeszow con la quale vince un’altra Coppa di Polonia. Nella stagione 2022/23 vola in Brasile per vestire la maglia dell’Osasco nella massima serie brasiliana, per poi tornare in Italia a Casalmaggiore dove ha militato lo scorso anno, attestandosi quinta miglior realizzatrice del campionato con 451 punti in 26 partite disputate.

Le parole del direttore sportivo -

« Siamo felici di essere riusciti a portare a Pinerolo uno dei migliori opposti del panorama internazionale, corteggiata da tante società non solo italiane. Malwina è una giocatrice di alto profilo internazionale che non ha bisogno di ulteriori aggettivi, l'abbiamo incontrata in campionato quest'anno e abbiamo potuto testare le sue qualità dal vivo proprio a Villafranca dove è stata la miglior realizzatrice dell'incontro vincendo il premio MVP. Con il suo arrivo la prima linea della Wash4green avrà una nuova e potente bocca di fuoco che siamo certi che diventerà presto una beniamina del pubblico del Pala Bus Company ».