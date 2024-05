Volley Mercato: Skyy Howard, raggiunge Caprara alla UYBA

«Sono entusiasta di ritrovare coach Caprara: ha fatto un lavoro straordinario l'anno scorso. È un grande allenatore e spero di continuare a imparare da lui». Si presenta la nuova farfalla. Nata a Dallas il 25 giugno del 2001, 191 centimetri di altezza, è stata fortemente voluta dal nuovo coach bustocco.

Nata pallavolisticamente prima con North Caroline University e poi con Colorado University, Skyy Howard un anno dopo lo sbarco in Europa, prepara con grande entusiasmo quello nel campionato italiano.

Le parole di Skyy Howard-

«Non vedo l'ora di arrivare a Busto e di giocare per la Uyba. Ho sentito dire che è tutto magnifico: la squadra, l'organizzazione e la città, Voglio godermi questa esperienza. Non vedo l’ora di incontrare e conoscere le mie compagne di squadra. Con loro voglio creare una “connessione” dentro e fuori dal campo».

Pronta per il campionato italiano?

«Ho sempre desiderato giocare in Italia, è un sogno che diventa realtà per me. Sono solo al secondo anno della mia carriera ma giocare il campionato italiano è lo sprone per entrare in campo con più determinazione e giocare meglio».

Con quali ambizioni arrivi a Busto Arsizio?

«Voglio solo che la squadra vinca e, per questo, voglio iniziare al più presto a giocare con le mie compagne e dimostrare di essere competitiva ».

Chi è, in campo e fuori, Skyy Howard?

«Una ragazza entusiasta di arrivare in una nuova città e in un nuovo stato. Sono emozionata e grata per questa opportunità ».

La Uyba ha tifosi molto appassionati: cosa vuoi dire loro?

«Non vedo l'ora di arrivare in palestra, conoscere tutti i fans e vedere quale tipo di atmosfera posso portare. Amo il tifo coinvolgente e rumoroso dei tifosi. Ragazzi, non vedo l'ora di giocare per ognuno di voi, per questo progetto e con ragazze fantastiche: sarà una stagione incredibile».