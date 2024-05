Volley Mercato: la cubana Sanchez Savon a Cuneo

LA CARRIERA-

Sanchez è alla prima esperienza in Italia, dopo una vera e propria carriera da giramondo. Infatti l'opposto ha giocato in diversi campionati europei (Francia, Ungheria, Spagna, Ucraina e Romania) e del resto del mondo (Cuba e Corea del Sud). Inoltre vanta diverse esperienze anche con la propria nazionale.

Le parole di Dayami Sanchez Savon-

« Sono felicissima e grata di fare parte della Cuneo Granda Volley. Non vedo l'ora di conoscere le mie compagne, la città ed i tifosi. Per me è una grande opportunità per conoscere il campionato italiano. Sono pronta a lavorare duro per aiutare la squadra in ogni modo possibile ».

Le parole dei co presidenti Bianco e Manini -

«L'esperienza di Sanchez Savon, soprattutto in ambito internazionale, può dare un mano importante alla formazione del nuovo gruppo squadra».