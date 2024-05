Volley Mercato: la Roma mette in difesa la figlia d'arte Cicola

ROMA-Luna Cicola entra nel roster della Roma Volley. La ventenne figlia d'arte (nata a Lamezia Terme ma romanissima) vestirà la maglia di libero per rinnovare una tradizione di famiglia. Papà Fosco è stato infatti un buon giocatore sia nell'indoor che nel beach volley, cosi come Luna che ha giocato nelle ultime tre stagioni a Bergamo ma che nel frattempo ha anche partecipato come beachers agli Europei Under 20.