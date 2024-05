Volley Mercato: Alice Pamio torna in A1, giocherà a Talmassons

TALMASSONS (UDINE)- Alice Pamio riconquista il proscenio che merita, l'A1, dopo due stagioni in A2 a Brescia chiamata per 'meriti sportivi' dalla CDA Talmassons che l'ha inserita nel roster della prossima stagione che sesegnerà l'esordio nel massimo torneo della formazione friulana.

LA CARRIERA-

Nata a Camposampiero il 12 giugno 1998 e cresciuta a Scorzè, porta con sé un notevole bagaglio di esperienza e successi. Alice ha iniziato la sua carriera giovanile nella Libertas Scorzè e a soli 15 anni è stata ingaggiata dalla Bruel Bassano, dove ha esordito nel campionato di Serie B1 nella stagione 2013-14. L’anno successivo si è trasferita al Volleyrò Casal de’ Pazzi, completando il percorso giovanile e vincendo il campionato Under 18. Nel campionato 2016-17 arriva l’esordio in Serie A2 con Pesaro, conquistando la promozione in Serie A1. Continua a giocare in Serie A2 nelle stagioni successive con Montecchio Maggiore, Consolini Volley e Megavolley, con cui ha ottenuto un’altra promozione in Serie A1. Nella stagione 2021-22, Pamio ha giocato in Serie A1 con la Roma Volley e successivamente è tornata in Serie A2 con la Millenium Brescia, di cui è stata anche capitano. Alice ha anche rappresentato l’Italia nelle nazionali giovanili, vincendo il campionato mondiale Under-18 nel 2015. Nella stagione appena trascorsa, Pamio ha dimostrato ancora una volta di essere un’importante risorsa offensiva, segnando 370 punti in 28 partite, con 33 ace realizzati.

Le parole di Alice Pamio-

« Quando è arrivata la chiamata l’ho vista come una opportunità per alzare l’asticella. La società mi ha contattato e la scelta è stata in realtà molto naturale perché sono emersi tanti obiettivi in comune e per me questo rappresenta il principale stimolo, inoltre sarò molto vicina a casa mia e alla mia famiglia e questo è un altro grande valore aggiunto ».

Cosa ne pensi della squadra?

« Ho seguito il percorso da molto vicino in realtà, perché siamo stati avversari nella prima fase: poi ho continuato ad osservare e sono rimasta piacevolmente impressionata di come questa squadra sia stata grande ad emergere nei momenti che contavano davvero e questa è una prerogativa di chi ha tanta fame di vincere. Mi sento di fare i complimenti al gruppo che ha raggiunto questo grande e storico obiettivo, perché vincere è speciale sempre e non va mai dato per scontato ».

Quali obiettivi personali e di squadra ti sei prefissata per questa nuova stagione?

« Come obiettivo personale ho quello di crescere di livello come giocatrice, sia dal punto di vista tecnico ma soprattutto mentale. Quest’anno mi metterò nuovamente alla prova coi miei limiti e potenzialità e questo per me sarà molto stimolante, per questo non vedo l’ora di cominciare a lavorare! Per quanto riguarda gli obiettivi squadra invece sarà importante raggiungere la salvezza in un campionato di altissimo livello, giocando una pallavolo coinvolgente per tutti i tifosi e gli appassionati, ma soprattutto divertendoci crescendo giorno dopo giorno attraverso il lavoro in palestra tutti insieme ».

Cosa ti aspetti da questo nuovo ambiente?

« Tante ex giocatrici mi hanno parlato bene di questo ambiente, penso che questa sia già una bella premessa per cominciare con il piede giusto. Sono curiosa di iniziare questa nuova avventura in una regione che ama la pallavolo e che sempre più sta dimostrando attaccamento a questo progetto ».

Quali sono le tue aspettative per il tuo ruolo nella squadra e come pensi di contribuire in una società che affronterà per la prima volta nella sua storia la Serie A1?

« Sono felice che questa opportunità sia capitata proprio adesso perché arrivo con tanta consapevolezza in più rispetto a qualche anno fa, data da stagioni che mi hanno fatto crescere. Cercherò di mettermi a disposizione della squadra e ho tanta voglia di mettermi in gioco. So che la società è ambiziosa e tutti noi vogliamo dare il massimo. Aggiungo anche che non credo che esista il “caso”, quindi vorrei giocarmi questa nuova chance dando tutta me stessa ».

Quali potranno essere le differenze principali tra la tue esperienze precedenti e questa nuova sfida?

« Sono cresciuta come persona e come giocatrice, mi conosco meglio e ho lavorato tanto su di me, arrivo quindi con più consapevolezza rispetto agli anni passati. Ho ancora tanto da fare ma ringrazio l’infortunio che mi ha indicato la strada: ci sono stati alti e bassi ma ho capito che la pallavolo continua a darmi tante emozioni e che vivo per le sfide: questa sarà una sfida tutta nuova e che voglio godermi al massimo ».

Un messaggio ai tifosi della Cda Volley Talmassons Fvg?

« Una nuova stagione è alle porte, non vedo l’ora di iniziare questa esperienza e, nel fare a tutti noi l’imbocca al lupo, ci tengo a salutare tutte le persone che seguono questa squadra: vi aspettiamo al palazzetto carichi per questa nuova avventura insieme ».

Le parole del tecnico Leonardo Barbieri-

« Siamo entusiasti di accogliere Alice nella nostra squadra “La sua esperienza, determinazione e capacità di gioco saranno un grande valore aggiunto per la nostra squadra nella prossima stagione. È una giocatrice completa in ogni fondamentale. L’abbiamo studiata e conosciuta e ci può dare grande equilibrio anche in seconda linea. Ha già giocato in A1 quindi ci può dare quella esperienza del campionato che a noi manca per ora. L’abbiamo sentita molto carica e motivata di venire qua. Il fondamentale dove è più determinante è la battuta e penso possa fare la differenza anche nella massima serie ».