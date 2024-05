Volley Mercato: Linda Manfredini porta la sua gioventù a Bergamo

BERGAMO. Linda Manfredini giocherà nella prossima stagione nel Volley Bergamo 1991. La schiacciatrice modenese, uno dei talenti più puri fra le giovani leve, a diciotto anni, dopo l'esperienza in A1 a Casalmaggiore, è stata chiamata da coach Parisi nel rinnovatissimo roster orobico per costruire qualcosa di importante per il presente e per il futuro.