Volley Mercato: la diciottenne Stefania Recchia è la vice Siressi

LA CARRIERA-

Nata il 14 luglio 2005 ed è sostanzialmente cresciuta nel settore giovanile della squadra della sua città natale. Inizia a giocare a volley alla tenera età di 4 anni a Castellana Grotte. La sua crescita è così veloce che esordisce in prima squadra addirittura a 11 anni in Serie B2, per la precisione il 23 ottobre 2016 nel match vinto per 3 a 0 contro Cisterna. Oltretutto, tra il 2015 e il 2016, si è laureata campionessa provinciale Under 12 e ha disputato la fase finale del campionato regionale Under 13. Dopo la promozione della prima squadra in B1, a 15 anni diventa titolare. Nello stesso periodo partecipa anche al Trofeo delle Regioni. E adesso l’arrivo in Umbria, nel capoluogo.

Le parole di Stefania Recchia-

« La chiamata di Perugia è sicuramente un qualcosa che ti lusinga particolarmente. È stata subito la mia prima scelta, rappresenta una grande opportunità. Approdare in A1 significa avverare un sogno che avevo sin da piccola ».

Alla Bartoccini Fortinfissi avrà modo di “andare a scuola” da Imma Sirressi, che tra l’altro è sua corregionale (nativa di Santeramo in Colle, a circa 40 chilometri da Castellana Grotte).

« Sono molte felice di poter essere sua compagna di squadra. Da lei posso imparare tantissimo, per me sarà sicuramente un anno di grande crescita. Poi siamo entrambe pugliesi e sicuramente questo aumenterà l’intesa (ride, ndr) ».