Volley Mercato: Maja Storck lascia il Piemonte, giocherà a Vallefoglia

LA CARRIERA-

Nata nel 1998, 1.83, formatasi nel settore giovanile del VBC Münchenstein e poi protagonista di quattro campionati in Svizzera con il Sm’Aesch Pfeffingen. Nel 2018 si trasferisce in Germania, al PTSV Aachen, dove disputa due campionati di serie A. Gioca in Germania anche le due stagioni successive con il Dresdner, con cui si aggiudica uno scudetto (assieme alla neocompagna Camilla Weitzel). Segue l’arrivo in Italia, dove vince con la Reale Mutua Chieri (di nuovo assieme a Weitzel) la WEWZA Cup e la Challenge Cup. Nello scorso campionato trascina la Wash4Green Pinerolo ad un sorprendente sesto posto, alla pari con la Megabox a quota 37 punti, e alla prima partecipazione ai play-off scudetto.

Le parole di Maja Storck-

« Seguo il campionato italiano da anni, e quindi ho visto come la Megabox sia cresciuta e diventata una squadra importante. So bene come la Lega italiana sia difficile, e farò del mio meglio perché la mia squadra raggiunga I migliori risultati possibili. Secondo me il campionato italiano è il migliore al mondo, ogni squadra è forte e può battere chiunque se è in forma. Questo rende interessante ogni partita, e per me questa è una grande sfida e anche un grande privilegio di potermi confrontare con le più forti giocatrici. Ho sentito parlare molto bene dell’allenatore Andrea Pistola, e non vedo l’ora di lavorare con lui. Oltre a tutto ciò, sono stata molto felice di sapere che anche Camilla Weitzel avrebbe fatto parte della squadra. Lei è una delle mie migliori amiche e abbiamo già giocato assieme, a Chieri e a Dresda, in Germania. Amo molto l’Italia, ci venivo in vacanza da piccola con i miei genitori: amo il cibo, la natura, la gente, sono molto felice di venire a giocare in una città di mare. Studio online Scienza della Nutrizione, questo mi aiuta a mantenere il mio equilibrio fuori dalla pallavolo. Nel mio paese il livello della pallavolo non è altissimo, ma sta facendo grandi progressi. Da parte mia, cerco di essere un modello per le giovani giocatrici ».

Le parole del tecnico Andrea Pistola-

« Abbiamo apprezzato molto il suo scorso campionato a Pinerolo, dove, in alternativa con Németh, ha disputato ottime prestazioni: in diverse partite è stata assoluta protagonista, sia come tabellino che come qualità di gioco. È molto abile tecnicamente ed ha tantissime soluzioni in attacco, che bilanciano il fatto che non sia altissima. È una giocatrice molto completa, brava tatticamente, ed ha un’ottima battuta che sa usare per creare dei break che spesso spaccano la partita. Ha forti motivazioni per emergere nel nostro campionato ed ha gran voglia di migliorare ».