Volley Mercato: Alexandra Lazic da Firenze a Cuneo

CUNEO- Ancora un colpo in entrata per la nuova Granda Volley Cuneo che ha messo in organico la schiacciatrice svedese Alexandra Lazic , classe 1994, proveniente da Firenze.

LA CARRIERA-

Lazic è alla terza stagione in Italia ed arriverà a Cuneo dopo le esperienze a Perugia e Firenze. Prima dell’arrivo in Serie A1 la classe ‘94 è passata tra Francia, Svizzera, Turchia, Germania e Polonia, conquistando quattro campionati nazionali (3 francesi ed uno svizzero). Inoltre Lazic ha collezionato 84 punti in 20 partite nell’ultima stagione.

Le parole di Alexandra Lazic-

« Sono elettrizzata di essere parte di questa nuova avventura con una società come Cuneo, una società con tanta storia. Spero di portare energia ed esperienza verso il resto del gruppo. In stagione vorrei che si creasse un gruppo forte per portare a casa più vittorie possibili. Spero di divertirmi ed avere successo con tutto il gruppo, lo staff ed il pubblico di Cuneo”.

Le parole dei co presidenti Bianco e Manini-

« Siamo felici dell’arrivo di Lazic perché può portare una sana dose di esperienza nel gruppo che si sta creando, al quale mancano ancora pochi tasselli ».