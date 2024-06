Volley Mercato: Milano rinforza il posto 3 con la serba Kurtagic

MILANO– Una delle promesse più fulgide della pallavolo internazionale approda al Vero Volley Milano. La società della presidente Marzari ha ingaggiato Hena Kurtagic, giovanissima centrale serba, classe 2004, che dopo quattro stagioni in patria all’OK Tent Obrenovac e un anno passato in Francia al Neptunes Nantes è ora pronta al grande salto in Serie A1 Femminile.