Volley Mercato: Cuneo si riprende il libero Rebecca Scialanca

CUNEO- Rebecca Scialanca sarà nella prossima stagione uno dei liberi della Granda Volley Cuneo. La diciannovenne di Imperia era già stata nel club piemontese nella stagione 2020/2021 prima di andare a giocare a Bergamo in A1 e successivamente, da gennaio 2024, a Cremona in A2. I co presidenti Bianco e Manini hanno deciso di riportarla in biancorosso inserendola nel roster a disposizione di Pintus per la prossima stagione.