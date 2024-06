Volley Mercato: Martinez, ultimo tassello nel roster di Cuneo

CUNEO- Maria Margarita Martinez, nazionale colombiana classe 1995, è l’ultimo tassello nel roster di coach Pintus: così la squadra della Cuneo Granda Volley è completa. Per la schiacciatrice si tratta della prima esperienza in Italia, dopo che in Europa ha giocato per diversi anni in Francia con Marcq-en-Barcoeul, Olympique Mougins e Saint-Raphael. Inoltre sono diverse le esperienze con la nazionale colombiana, con cui ha giocato anche al Mondiale 2022.

Le parole di Maria Margarita Martinez-

« Sono molto felice di far parte di un grande club come Cuneo. È la mia prima volta in Italia e ringrazio l’allenatore e il club per avermi dato questa opportunità. Voglio aiutare la mia squadra e crescere insieme per poter regalare gioie ai tifosi! ».

Le parole dei co-presidenti Bianchi e Manini-



« Diamo il benvenuto in Italia a Martinez. Speriamo che le sue qualità possano darci tanto in questa stagione, per cui abbiamo già la squadra al completo ».