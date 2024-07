Volley Mercato: Vallefoglia punta sulla potenza di Elbrira Bici

LA CARRIERA-

Classe 1995, 1.85, Bici ha una lunga esperienza nel campionato italiano, nel quale gioca dal 2016, dopo tre anni nel suo paese al Barleti Volley e, prima, altri tre a Tirana. In Italia, esordisce in A2 a Mondovì dove resta due stagioni. Nel 2018 va a Novara, in A1: con la Igor vince la Champions League e la Coppa Italia. Gioca altre due stagioni in A1 alla Uyba Busto Arsizio e a Cuneo, mentre nel 2021 torna in A2 accettando l’offerta della Futura Volley, l’altra squadra di Busto Arsizio. L’anno successivo vince il campionato di A2 e la Coppa Italia di categoria con Roma, con cui, in A1, nella scorsa stagione, disputa un ottimo campionato: Roma arriva ottava e lei chiude la stagione con 519 punti (18.5 a partita).

Le parole di Erblira Bici-

« Dopo due anni a Roma con dei risultati molto soddisfacenti ho deciso di sposare un progetto con Vallefoglia, una società che da diversi anni sta facendo grandi passi nella massima serie con obiettivi di tutto rispetto. Non posso non ringraziare le compagne, la società di Roma ma soprattutto anche coach Beppe Cuccarini, gli ultimi due anni rimarranno sempre dei bellissimi ricordi. Durante l’estate sto continuando gli allenamenti specialmente in sala pesi e mi sto tenendo in contatto con il nostro preparatore Alessandro Bracceschi. Dato che la nazionale albanese non sta partecipando a delle competizioni questa estate, mi intrattengo giocando un po’ anche a beach volley che per noi pallavoliste è sempre un piacere durante l’estate. Con Pistola ho lavorato nella stagione post Covid a Cuneo e mi sono trovata molto bene, lo stimo molto sia come persona che come allenatore. So perfettamente che ama lavorare tanto in palestra e preparare le partite molto bene e non posso nascondere che i suoi allenamenti anche se lunghi sono molto stimolanti ».

Le parole del presidente Ivano Angeli-

« Con l’arrivo di Bici la squadra è al completo. Siamo soddisfatti del gruppo che abbiamo costruito, e pensiamo che possa, sotto la guida di Andrea Pistola e del suo staff, raggiungere gli obiettivi della prossima stagione. Dopo la conquista dei play-off, vogliamo consolidarci a questi livelli e, se possibile, fare un passo avanti. Il nostro progetto è quello di crescere senza strappi, con costanza e metodo, e tutto ciò è reso possibile dal sostegno dei nostri partner, a cominciare da aziende come Teknoimpianti, che ci hanno creduto dal primo momento ».

Le parole di Fabrizio Del Pico di Teknoimpianti-

« Il presidente Angeli ci ha coinvolto in questa avventura sin dal suo inizio, e noi abbiamo aderito con entusiasmo. Amiamo molto lo sport del territorio, e riteniamo che vada sostenuto e promosso nella sua crescita. Contemporaneamente, la presenza al fianco di società importanti come la Megabox fornisce ad aziende come la nostra una grande visibilità che per noi è molto preziosa ».