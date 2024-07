Volley Mercato: Milano punta su Elena Pietrini

MILANO– L'A1 femminile ritrova una grande protagonista. Torna in Italia Elena Pietrini che, dopo aver vinto lo scudetto in Russia con la Dinamo Kazan, ha deciso si legarsi per la prossima stagione alla Vero Volley Milano. Elena, che sta recuperando da un doloroso infortunio alla spalla che le ha impedito di vivere l'estate azzurra con l'Italia di Velasco, è fortemente motivata a riconquistare la nazionale e a contribuire ai successi della squadra di Lavarini.

LA CARRIERA-

Pietrini, classe 2000 nata a Imola ma livornese di adozione, inizia la sua carriera pallavolistica in serie B2 nel 2015/2016 al Volleyrò Casal de’ Pazzi. L’anno successivo sale di categoria sempre con la società romana, prima di accasarsi al Club Italia Crai; in due stagioni con le azzurrine Pietrini assaggia prima la serie A2 (nel 2017/2018) poi la serie A1 (nel 2018/2019). Nell’anno successivo un ulteriore salto di qualità: passa alla Savino Del Bene Scandicci dove rimane per quattro stagioni. Con le toscane vince una CEV Challenge Cup (2022) e una CEV Cup (2023) e calca i palcoscenici più importanti a livello nazionale e internazionale. La scorsa stagione è stata protagonista in Superliga Russa con la maglia della Dinamo Kazan, mettendo a segno 20 punti nella decisiva gara 5 della finale e vincendo il titolo nazionale. E’ ora pronta a rimettersi in gioco nella Serie A1 femminile italiana con i colori della Vero Volley Milano.

Con la maglia dell’Italia ha vinto un argento e un bronzo al Campionato Mondiale, rispettivamente nel 2018 e nel 2022. Ha poi ottenuto un oro nel 2021 al Campionato Europeo e un oro nel 2022 in Volleyball Nations League.