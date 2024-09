Parata di stelle a Courmayeur per la presentazione dei campionati

Tanti gli ospiti presenti sul palco con Simona Rolandi e Consuelo Mangifesta, che hanno inaugurato la "Golden Age" della pallavolo femminile. All'intervento istituzionale del Presidente della Regione Valle d'Aosta Renzo Testolin è seguito l'ingresso sul palco del Presidente della Lega Pallavolo Serie A Femminile Mauro Fabris per un grande benvenuto alla nuova stagione e a tutte le personalità presenti. Francesco Migliazza di Zelig ha poi intrattenuto i presenti con il suo show, prima di lasciare spazio alla Nazionale Italiana: tanti ricordi, curiosità e attimi di condivisione da parte delle 12 atlete, accompagnate da Julio Velasco, Massimo Barbolini e Lorenzo Bernardi.

Il microfono è passato poi alla voce Rai Sport dell’avventura parigina, Giulia Pisani, che ha ripercorso quegli istanti indimenticabili accompagnata dalla capitana Anna Danesi, prima di lasciare spazio al Presidente della FIPAV Giuseppe Manfredi e al prezioso messaggio arrivato dal Presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

Dopo un video di ringraziamento da parte di alcune personalità dello spettacolo e dello sport, tra cui Milly Carlucci, Alessandro Borghese, Rocco Papaleo e Sara Gama, è arrivato il momento della consegna dei premi della passata stagione. Per la Bartoccini-MC Restauri Perugia presenti il Presidente Antonio Bartoccini e Asia Cogliandro, per la Cda Volley Talmassons FVG sul palco il direttore Gianni De Paoli e Martina Ferrara e infine per le campionesse di tutto della Prosecco DOC Imoco Conegliano, il team manager Pier Paolo Zanasi e la capitana Joanna Wolosz.



Ad animare la diretta anche le parole di Antonio Santa Maria, direttore generale di Master Group Sport e di Marco Scattolin, responsabile marketing di Tigotà, title sponsor dei Campionati, seguiti da Francesca Piccinini e Rachele Sangiuliano per un altro momento dedicato alla Nazionale. Prima della chiusura con il sindaco di Courmayeur Roberto Rota, che ha presentato la Courmayeur Cup del pomeriggio, e le info sulla nuova Serie A, con DAZN che trasmetterà due partite a giornata aggiungendosi a Rai Sport e a VBTV, Giorgio Ferrario della UYBA Volley Busto Arsizio ha ricevuto il Premio Carlo Gobbi per il miglior progetto di comunicazione della stagione 2023-24.

Le parole di Mauro Fabris, Presidente della Lega Pallavolo Serie A- Femminile-

« Gli aggettivi ormai stanno finendo, quel che è certo è che siamo vicini al Monte Bianco vetta d’Europa, più in su non si può andare. Grazie a chi è in platea, dal Sindaco che ci ospita al Presidente della Regione. Un ringraziamento anche al Presidente Manfredi e alla FIPAV, abbiamo fatto un lavoro straordinario insieme. Grazie anche alle ragazze, non è la ciliegina sulla torta, di più: prima o poi doveva arrivare ma non ci aspettavamo arrivasse così. Una realtà come quella del nostro movimento non nasce per caso, ma con il lavoro di squadra. Dopo l’oro, evento visto praticamente ovunque in Italia con picchi record di share, siamo diventati un fenomeno sociale. Ma non bisogna dimenticare chi tiene in piedi questo mondo, presidenti, Società e sponsor. Parte di quanto fatto a Parigi nasce dal campionato, sempre più competitivo che le nostre Società hanno creato. Abbiamo chiesto alle istituzioni non fiori ma opere di bene: bisogna investire e riconoscere gli sforzi dei nostri investitori. Se abbiamo raggiunto questi risultati è perché c’è qualcuno che in Serie A1 e A2 ha messo in piedi tutto questo. Ora comincia la parte più difficile: penso che abbiamo tanti traguardi ancora da raggiungere, come Lega possiamo ancora crescere e abbiamo tante proposte per farlo. Le ragazze rappresentano oltre 30 nazioni nel mondo: un grande traino per essere ancora più visti e seguiti ovunque. La mia presidenza? Sono stati 18 anni molto belli, eravamo semi sconosciuti e avevamo una montagna da scalare, ora siamo arrivati in vetta ».

Le parole di Giuseppe Manfredi, Presidente della FIPAV-

« Il gruppo non aveva molto da dimostrare, aveva già vinto, forse aveva bisogno di qualcosina in più. Parliamo di un gruppo forte di ragazze tenaci. Adesso viene il bello e il difficile. Abbiamo raggiunto con merito questo straordinario risultato e ora vogliamo confermarci. Innanzitutto nel “Campionato più bello del mondo” poi in Nazionale. Avremo Mondiali, Europei e VNL, ma senza pensare più al futuro: l’oro ce l’abbiamo, ora pensiamo al “qui e ora”. Vorrei ricordare anche le medaglie delle giovanili: siamo una Federazione forte grazie anche al lavoro dei club. Abbiamo fatto sistema, creando un movimento di assoluto valore, partendo dai piccoli club fino ad arrivare ai massimi campionati: la medaglia è frutto di tutti ».

Le parole di Antonio Santa Maria, Direttore Generale di Master Group Sport-

« Siamo molto contenti di essere al fianco della Lega Pallavolo Serie A Femminile e iniziare una nuova stagione di Serie A Tigotà per vivere il campionato più bello del mondo. Insieme a Lega Pallavolo raggiungiamo sempre grandissimi risultati e la Supercoppa Fineco della prossima settimana ne è solo un esempio, con un palazzetto di dieci mila persone e con pochi biglietti ancora disponibili ».

Le parole di Marco Scattolin, Responsabile Marketing Tigotà-

« Abbiamo fortemente cercato e voluto unire il nostro brand più importante al campionato di Volley Femminile, in quanto ci sentiamo pienamente rappresentati dal movimento: identità, visione ed obiettivi sono comuni. Un campionato dove l’inclusione non è uno spot promozionale, ma un fattore tangibile e concreto, dove principi come il rispetto degli avversari, dei compagni di squadra e dei giudici di gara sono in evidenza in ogni partita, sia in campo che sugli spalti; un campionato dove fra gli appassionati e tifosi si nota un’importante presenza di famiglie e bambini, a conferma di un contesto positivo, sano e virtuoso ».

Le parole di Renzo Testolin, Presidente della Regione Valle d’Aosta-

« Abbiamo tra di noi il gotha della pallavolo femminile mondiale, una cosa che ci onora molto come Regione. Siamo una Regione dedita allo sport, generalmente abituati a quello sulla neve, ma con questa manifestazione dimostreremo che siamo in grado di organizzare eventi a tutto tondo. Speriamo che sia solo l'inizio ».

Le parole di Roberto Rota, Sindaco di Courmayeur-

« Courmayeur è onorata di ospitare le campionesse olimpiche e non solo loro ma tutte le grandi stelle che ci faranno godere uno spettacolo di altissimo livello. Noi solitamente siamo legati a sport outdoor come sci o trail, e questa per noi è un’occasione per sfruttare il bel palazzetto che abbiamo, con un grande sold out sabato e 3000 spettatori attesi ».

Le parole di Stefano Azzi, CEO di DAZN Italia-

« Con il volley al centro della nostra proposta multisport, su DAZN trova sempre più spazio l’eccellenza dello sport italiano. Abbiamo puntato molto sulla pallavolo arricchendo un’offerta verticale che si è completata ulteriormente grazie alla trasmissione del meglio della Serie A1 femminile e della SuperLega maschile, facendo della nostra piattaforma di live streaming punto di riferimento per tutti gli appassionati ».