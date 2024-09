Starting Six: Roma attende lo spettacolo della Supercoppa

ROMA- Nel numero al femminile di Starting Six si vive la vigilia del primo grande evento della stagione, la Supercoppa che domani, in un PalaEur di Roma sold out, si contenderanno Conegliano e Milano, le storiche corazzate della nostra pallavolo.

In Prima Fila Pasquale Di Santillo presenta il match sottolienando come in campo ci saranno ben 7 Campionesse Olimpiche di Parigi: le centrali Fahr e Lubian, e la straordinaria Moki De Gennaro in difesa per Coneglinao, la ‘stella’ Paola Egonu, la capitana Anna Danesi, la regista Alessia Orro e la formidabile Miryam Sylla nelle file di Milano..

La recente storia, e quindi il pronostico, è tutto dalla parte delle Pantere di Santarelli, che negli ultimi anni hanno conquistato ben 24 trofei, contro i 2 di Milano, ed hanno rinforzato l'organico con gli ingaggi di atlete di primissimo piano come la brasiliana Gabi, la polacca Lukasik, la cinese Zhu e la centrale Chirichella. La formazione di Lavarini comunque ha un roster di primissimo piano e farà il possibile per ribaltare quello che potrebbe essere un esito già scritto. Quel che è certo che non si annoieranno i fortunati che hanno acquistato il biglietto per assistere al match dal vivo, ne coloro che si sintonizzeranno su Rai 2.

Match&Play ci porta in Campidoglio dove la sfida di Supercoppa è stata presentata con la partecipazione di Alessia Orro, Helena Cazaute e Stefano Lavarini per Milano, Asia Wolosz, Sarah Fahr e Daniele Santarelli per Conegliano. Numerose autorità della Lega Femminile, della Fipav, di Roma Capitale e degli sponsor che hanno voluto prendere parte al vernissage.

Alla fine della conferenza stampa i colleghi della Lega Femminile hanno intervistato Alessandro Onorato, Assessore allo sport, Turismo, Moda e Grandi Eventi di Roma Capitale; Mauro Fabris, presidente della Lega Femminile; e di Paolo Di Grazia, Vice Direttore Generale di Fineco title sponsor della Supecoppa.